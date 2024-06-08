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莊春仁中藥廠涉製偽藥 嘉義縣市全數下架

中央社／ 嘉義市8日電

衛福部今天公布台南市莊春仁生物科技製藥涉嫌製造偽藥，嘉義縣、市各有1家進貨，嘉市衛生局稽查人員查封5項商品、共43瓶，嘉縣業者進貨158瓶加味還少丸全數售罄。

衛生福利部今天公布，位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司在非核准生產區域製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，回收下架紫雲膏等12批次產品，籲民眾注意。

嘉義市衛生局副局長莊美如告訴中央社記者，下午取得下游名單後稽查，有1家藥房進貨，包括桂附地黃丸18瓶、利膽保肝丸9瓶、紫雲膏6盒、六味地黃散4瓶及加味還少丸6瓶，核對品名、批號及數量後請業者封存下架，並於外箱註明下架回收，等候上游廠商回收。

嘉義縣則有1家藥局向莊春仁生物科技製藥有限公司進貨，嘉義縣衛生局派員稽查。

稽查人員比對業者進貨單發現，158瓶加味還少丸全數售罄。嘉義縣衛生局提醒民眾注意是否有購買相關產品，切勿食用，如有不適應就近就醫。

中藥 嘉義 衛生局 衛福部

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