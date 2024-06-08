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端午易中暑…中醫師提醒刮痧避開頸動脈 刮完補充溫開水

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫師蕭丙坤示範，刮痧方向由內往外、由上往下單向刮。圖／台中醫院提供
中醫師蕭丙坤示範，刮痧方向由內往外、由上往下單向刮。圖／台中醫院提供

端午節快到了，衛福部台中醫院中醫師張祐慈、蕭丙坤分享，端午暑氣正熱，容易中暑，可將患者移至通風處、適時補充水分，若要刮痧緩解，謹記避開頸動脈周邊位置，刮痧方向由內往外、由上往下單向刮，刮痧後應適當補充溫開水，切勿馬上吹風或進入冷氣房。

張祐慈提醒，端午暑氣正熱，容易中暑，症狀包括燥熱、口渴、頭暈頭痛、疲倦、肩頸痠痛、抽筋、食慾不振等，應立即移動至通風涼爽的環境，並適時補充水分與電解質，局部肌肉痠痛可以配合按摩、針灸、刮痧均能有效緩解，搭配具有清熱解暑作用中藥，若症狀仍無法緩解，就應立即到醫療院所就醫，避免熱衰竭危險。

很多民眾中暑後會自行刮痧，蕭丙坤建議，刮痧時應挑選邊緣鈍而圓滑的器具，如刮痧板、梳子的背脊、瓷湯匙等，搭配油性具潤滑效果的乳液或精油，刮痧時切記要避開頸動脈周邊位置，刮痧方向由內往外、由上往下單向刮，同一處最多刮5至10次，力道穩定適中，自然出痧即可。

蕭丙坤提醒，刮痧不用強求出痧，刮痧後因體表毛孔打開，部分體液流失，刮痧後應適當補充溫開水，切勿馬上吹風或進入冷氣房；另痧點一般約1周內逐漸消散，不須過於擔心。

台中醫院特別在端午連假前夕，舉辦端午包香粽活動，張祐慈、蕭丙坤兩人為民眾解說中暑的種類與如何防治，院長黃元德、副院長林紹雯並現場與民眾一起包香包、送香包。台中醫院在端午節當天日間門診仍提供正常看診服務。

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