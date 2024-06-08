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桃機端午疏運單日逾10萬人次 旅客提早到通關順

中央社／ 桃園機場8日電

桃園國際機場端午疏運期間自7日起至11日共5天，移民署預估今天桃機2個航廈出入境逾10萬人次，高峰為上午9時至10時；有旅客說，特別提早3小時來機場報到，通關過程順暢。

桃園機場公司日前表示，端午疏運期間自7日起至11日共5天，桃園機場預計總運量逾65.5萬人次；高峰日預計落在7日至9日，每天平均約13萬人次。

移民署向媒體表示，今天桃園國際機場第1航廈入境預估2萬4547人次、出境2萬9612人次；第2航廈入境2萬3510人次、出境2萬9065人次；入境合計4萬8057人次、出境合計5萬8677人次，合計10萬6734人次。

根據桃園機場航班運量整點人次預報表，截至目前為止，2個航廈的旅客出入境高點落在上午9時至10時，不含轉機約有7405人次。

出國旅客向記者表示，因為怕機場人太多，全家提早3個小時到機場，但旅客人數比想像中少，流程也算快速，通關後有更多時間逛免稅店；也有旅客說，來機場之前就利用網路報到，節省很多時間，等下也會利用快速通關。

機場公司呼籲旅客出發前先向航空公司確認班機情形並提早3小時抵達機場，團體旅客可多加利用第2航廈5樓空間集合，報到後盡早完成安檢通關程序，保留後續充裕登機時間。

桃園機場 移民署 航班

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