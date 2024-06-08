明國道交通量為平日1.2倍 國5南向建議清晨5時前出發
明天為端午節連續假期第2日，高速公路局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日1.2倍，其中北向可達58百萬車公里，為平日1.3倍，建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或傍晚5時後出發。
高公局表示，目前下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向仁德至路竹、國3南向中和至樹林、國5南向石碇至坪林路段，其餘路段行車大致正常。截至傍晚5點國道交通量為86.4百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。
高公局指出，今天下午3時16分於國3南向379公里處（中寮隧道）發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；3時30分於國3南向379公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，3時54分於國1南向337公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。
高公局表示，明天國道相關疏導措施包括上午5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。
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