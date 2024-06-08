快訊

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 高市已下架封存17瓶涉案藥品

讀台大醫浪費人才？蘇姿丰父發言掀網議 名醫同意但揭1關鍵勝美國

明國道交通量為平日1.2倍 國5南向建議清晨5時前出發

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天為端午節連續假期第2日，高速公路局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日1.2倍。圖為國道示意圖。記者黃仲裕／攝影
明天為端午節連續假期第2日，高速公路局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日1.2倍。圖為國道示意圖。記者黃仲裕／攝影

明天為端午節連續假期第2日，高速公路局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日1.2倍，其中北向可達58百萬車公里，為平日1.3倍，建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或傍晚5時後出發。

高公局表示，目前下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向仁德至路竹、國3南向中和至樹林、國5南向石碇至坪林路段，其餘路段行車大致正常。截至傍晚5點國道交通量為86.4百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今天下午3時16分於國3南向379公里處（中寮隧道）發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；3時30分於國3南向379公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，3時54分於國1南向337公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括上午5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

端午連假第2天國道管制措施。圖/高公局提供
端午連假第2天國道管制措施。圖/高公局提供

國道 高乘載管制 高公局 高速公路

延伸閱讀

國道下午9地雷路段曝 國5南向傍晚再出發才好走

坪林特等包種茶出爐 民代呼籲建置茶葉加工廠提高產能

端午國道南向尖峰估為平日1.4倍 高公局籲利用替代道路

雪隧駕駛疑精神不濟釀追撞 小客車翻一圈「四輪朝天」躺車道

相關新聞

雨區擴大！12縣市大雨特報 雨彈恐一路炸到晚間

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，預計持續到晚間，...

多處水樂園開放！兒科醫曝「喝到水」風險 提醒2戲水原則

天氣逐漸炎熱，新北市政府宣布，多處「水樂園」提前開放，包括三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕...

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 高市已下架封存17瓶涉案藥品

台南市政府衛生局會同台南市調處，查獲台南市「莊春仁生技」中藥廠涉製造偽藥。高市衛生局說，該中藥廠製造的涉案藥品都屬於成藥...

明中南部降雨機率高！收假日防午後劇烈天氣 下周三這地區恐飆36度高溫

中央氣象署指出，明、後天受鋒面影響，西半部及中南部降雨機率高，午後各地山區、花蓮、大台北地區要留意短延時強降雨等劇烈天氣...

冷凍肉品勿直接塞進保鮮盒！3秘訣讓食材解凍還是超美味

為了使食材保持新鮮、可食用效期更長，許多人會將沒有立即食用需求的食材放在冰箱的冷凍庫保存。然而，經過冷凍再解凍之後，食材往往沒有新鮮時那麼可口了。對此，日媒《日刊SPA！》分享了3個正確的冷凍及解凍方法，讓食材即使經過低溫冷凍，也不必擔心...

明國道交通量為平日1.2倍 國5南向建議清晨5時前出發

明天為端午節連續假期第2日，高速公路局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日1.2倍，其中北向可達58百萬車公里，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。