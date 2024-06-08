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多處水樂園開放！兒科醫曝「喝到水」風險 提醒2戲水原則

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
天氣逐漸炎熱，新北市政府宣布，多處「水樂園」提前開放，小兒科醫師提醒，大腸桿菌、沙門氏菌都會透過水傳染，加上漂白水具刺激性，容易誘發孩童過敏、氣喘。情境示意圖，本報資料照片
天氣逐漸炎熱，新北市政府宣布，多處「水樂園」提前開放，小兒科醫師提醒，大腸桿菌、沙門氏菌都會透過水傳染，加上漂白水具刺激性，容易誘發孩童過敏、氣喘。情境示意圖，本報資料照片

天氣逐漸炎熱，新北市政府宣布，多處「水樂園」提前開放，包括三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池提早至6月8日開放。不過，孩童戲水時難免會喝到水，小兒科醫師提醒，大腸桿菌、沙門氏菌都會透過水傳染，加上漂白水具刺激性，容易誘發孩童過敏、氣喘，建議民眾盡量挑選流動水質處戲水，且起身後應盡快沖洗乾淨。

除了水樂園，不少民眾選擇到游泳池戲水。基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，一般游泳池是使用漂白水消毒，除不見得能夠全數清除細菌，小朋友在水中嗆水，也可能因為漂白水的刺激性，誘發鼻子過敏、氣喘發作、咳嗽等，小孩不擅長游泳，「喝到水」的機率更高，罹患腸胃炎風險提升。

林應然指出，大腸桿菌、沙門氏菌等細菌都會透過水傳染，導致孩子罹患腸胃炎，如果戲水池的水只是流動沒有過濾，或沒有定期清洗，容易藏污納垢，則風險更高，腸胃炎症狀除了常見的嘔吐、拉肚子，還必須注意孩子拉出的糞便，可能帶有異常黏液、血絲，「腸胃炎患者，若細菌或病毒穿透腸壁，恐會引發敗血症、心肌炎、腦膜炎、肺炎等重症。」

「家長赴水樂園遊玩後，應協助孩童把身體沖洗乾淨，並挑選水質流動、設有過濾系統的戲水場所。」林應然表示，流動的水質一定比靜止的好，比較不易發臭或滋生細菌，「一灘死水問題很大」，例如野溪溫泉等，除細菌之外，還會有寄生蟲問題，須特別留意。

另，林應然提醒，據臨床觀察，通常夏天腸胃炎患者都會增加，近期天氣炎熱，食物保存不易，細菌容易滋生，若食物沒有妥善保存，根本就是「細菌樂園」，必須留意。

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