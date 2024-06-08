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明中南部降雨機率高！收假日防午後劇烈天氣 下周三這地區恐飆36度高溫
中央氣象署指出，明、後天受鋒面影響，西半部及中南部降雨機率高，午後各地山區、花蓮、大台北地區要留意短延時強降雨等劇烈天氣。下周二收假日中南部仍有不定時有短暫雨勢，各地要留意午後雷陣雨，且周二起各地暖熱，北部高溫可達33、34度，台東地區焚風恐有36度高溫。
氣象署預報員劉沛滕表示，明、後天鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強，天氣更不穩定，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，範圍大但短暫，降雨間會有一些空檔，北部則不定時有局部陣雨，午後各地山區、花蓮、大台北地區有雷陣雨，要留意短延時強降雨。
劉沛滕指出，下周二收假日鋒面往北移，離台灣較遠，但有西南風水氣進入，中南部不定時有短暫雨勢，東半部及北台灣多雲暖熱，還是有午後雷陣雨，但強度沒有明、後天這麼強，一路到周六都是類似的西南風天氣型態，中間可能有幾天有較大雨勢。
溫度方面，劉沛滕表示，下周二後溫度較高，台東周三到周六更有局部焚風，有36度以上機率，北部高溫也可達33、34度，局部有36度高溫，中南部則有雲系進來略為降溫，高溫約32、33度。
另外，他也提醒，連假期間金馬地區有濃霧或低雲，影響能見度，提醒出遊民眾留意航班異動。
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