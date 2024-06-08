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桃園捷運綠線徵站名民眾大玩諧音梗 銀河、巧克力站皆進入票選階段

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影

桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名如火如荼進行中。第一階段徵名收集超過5千個站名，第二階段網路票選11日登場。桃園市捷運工程局經評選，每站挑5個站名供票選，不少站名大玩諧音梗，有「巧克力站」、「桃園監理站」、「南崁轉運站」等，讓人乍聽會心一笑，但了解其中緣由後又覺得貼切。

桃園捷運綠線命名活動吸引5千多人響應，民眾創意無限，市長張善政4月1日愚人節也在臉書開玩笑稱G08站周邊因為有很多長者橫越馬路，將命名為「阿嬤靠邊站」，希望透過站名溫馨提醒阿嬤們注意安全；不少網友稱讚張善政的幽默，笑說差點當真。

捷運局徵名活動也收到不少有趣站名，經過評估及各地區公所確認，也有不少進入第二階段票選；「巧克力站」、「桃園監理站」和「南崁轉運站」因鄰近八德巧克力街、公路局桃園監理站和南崁轉運站等機關得名，乍聽會讓人摸不著頭緒，也有人認為會混淆，但都肯定創意。另外，「銀和站」音似「銀河站」，由來也是站點位於八德銀和街旁。

捷運局表示，第二階段站名票選活動期間為本月11日至24日，採取線上投票每人每天可參加1次，可以複選，投票次數越多，中獎機會也越高。參加者如輸入市民卡號，可額外加乘提高中獎機率。

捷運局長劉慶豐指出，站名票選活動結束後，投票結果會先提報市府評審小組進行最終審議，預計今年8月底公布正式名稱，歡迎所有民眾一同參與車站命名，一起來見證軌道建設，也讓桃園的城市發展更具活力與創意。投票網址：https://greenlineivoting.tycg.gov.tw

桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線車站命名票選活動即將登場，其中不少站名大玩諧音梗，乍聽讓人摸不著頭緒，想通又會心一笑。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線車站命名票選活動即將登場，其中不少站名大玩諧音梗，乍聽讓人摸不著頭緒，想通又會心一笑。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，其中不少站名大玩諧音梗，令人會心一笑。記者陳俊智／攝影

張善政 投票 捷運 桃園

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