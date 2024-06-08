聽新聞
test
0:00 / 0:00
六福村空中腳踏車昨故障…女遊客受困3層樓高 園方拿長梯助脫困
六福村主題遊樂園昨天發生設施故障情形，1名女子在遊玩空中腳踏車時突然發生故障，園區工作人員見狀立即拿出長梯，協助卡在空中的遊客脫困至地面。
六福村主題遊樂園今天透過文字說明，當時設施臨時發生故障，立即由10多名工作人員組成緊急應變小組，啟動遊客疏散安全機制協助遊客安全離開，目前該設施已恢復正常運作，未來會持續加強設施檢視，確保遊樂品質。
根據民眾在網路分享影片顯示，1名女子在六福村遊玩空中腳踏車時，設施不明原因故障，被困在約3層樓高設施上，園區工作人員見狀拿長梯協助女子脫困，所幸未釀人員受傷。
這個故障設施名為「猴子行大運」空中腳踏車，高度約5、6公尺，據六福村官網介紹，空中腳踏車圍繞在猴園四周，可居高臨下眺望欣賞100多隻珍貴猿猴的日常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言