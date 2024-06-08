為了使食材保持新鮮、可食用效期更長，許多人會將沒有立即食用需求的食材放在冰箱的冷凍庫保存。然而，經過冷凍再解凍之後，食材往往沒有新鮮時那麼可口了。對此，日媒《日刊SPA！》分享了3個正確的冷凍及解凍方法，讓食材即使經過低溫冷凍，也不必擔心...

2024-06-08 15:32