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六福村空中腳踏車昨故障…女遊客受困3層樓高 園方拿長梯助脫困

中央社／ 新竹縣8日電
六福村主題遊樂園昨天發生設施故障情形。圖為示意圖，非當事照。（資料照）圖／六福村提供
六福村主題遊樂園昨天發生設施故障情形。圖為示意圖，非當事照。（資料照）圖／六福村提供

六福村主題遊樂園昨天發生設施故障情形，1名女子在遊玩空中腳踏車時突然發生故障，園區工作人員見狀立即拿出長梯，協助卡在空中的遊客脫困至地面。

六福村主題遊樂園今天透過文字說明，當時設施臨時發生故障，立即由10多名工作人員組成緊急應變小組，啟動遊客疏散安全機制協助遊客安全離開，目前該設施已恢復正常運作，未來會持續加強設施檢視，確保遊樂品質。

根據民眾在網路分享影片顯示，1名女子在六福村遊玩空中腳踏車時，設施不明原因故障，被困在約3層樓高設施上，園區工作人員見狀拿長梯協助女子脫困，所幸未釀人員受傷。

這個故障設施名為「猴子行大運」空中腳踏車，高度約5、6公尺，據六福村官網介紹，空中腳踏車圍繞在猴園四周，可居高臨下眺望欣賞100多隻珍貴猿猴的日常生活。

六福村 猴子

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