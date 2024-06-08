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大雷雨炸3縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 氣象署：明天午後雷陣雨更強

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大雷雨炸3縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 氣象署：明天午後雷陣雨更強

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布雲林縣、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。本報資料照片
中央氣象署發布雲林縣、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。本報資料照片

中央氣象署發布雲林縣、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣二水鄉，南投縣竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉，雲林縣斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天白天山區午後降雨都可能達到局部大雨情形，東半部雨勢也是相對比較明顯。今晚西半部地區由於北邊鋒面建立、西南風增強，水氣增多，因此今晚到明天清晨有零星局部降雨出現。

劉沛滕表示，明天午後雷陣雨更進一步加強，除了西半部地區不定時有短暫陣雨或雷雨發生機率，雖然不是非常全面，外出要攜帶雨具。午後各地山區、宜蘭、花蓮地區可能有局部大雨發生情況。午後雷陣雨發生時，都可能有短延時強降雨，山區注意溪水暴漲、坍方落石。

大雷雨 氣象署

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