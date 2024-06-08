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冷凍肉品勿直接塞進保鮮盒！3秘訣讓食材解凍還是超美味

聯合新聞網／ 綜合報導
正確冷凍及解凍食材，才能保持食物的新鮮及美味。示意圖。圖／Ingimage
正確冷凍及解凍食材，才能保持食物的新鮮及美味。示意圖。圖／Ingimage

為了使食材保持新鮮、可食用效期更長，許多人會將沒有立即食用需求的食材放在冰箱的冷凍庫保存。然而，經過冷凍再解凍之後，食材往往沒有新鮮時那麼可口了。對此，日媒《日刊SPA！》分享了3個正確的冷凍及解凍方法，讓食材即使經過低溫冷凍，也不必擔心變質或失去原有的美味。

1. 放入冷凍前，盡可能排出包裝內的空氣

實際上，將食材真空包裝後急速冷凍，是最理想的處理方法。若食材與空氣長期接觸，食材會因為脫水氧化，進而導致「冷凍燒傷」，使其味道和賣相變差。

因此，應盡量避免使用托盤、保鮮盒等容器盛裝需要冷凍的肉品及魚類。冷凍前，可以利用保鮮膜膜牢牢包住食材後，再裝進密封袋並抽掉空氣，沒吃完的小菜也可以用同樣的方法保存。

另外，「急速冷凍」也是維持食材美味的關鍵，不過由於一般家庭較難達成這一條件，若是要儲存生菜等注重口感的食材，則建議以冷藏的方式保存為佳。

2. 利用冰箱冷藏庫解凍食材

接著是解凍冷凍食材的正確方式。如要解凍肉品或魚類，應將它們從冷凍庫放置冷藏庫，在低溫狀態下縮減與外界的溫度差，這樣既能保持食材鮮度，也能減少細菌的孳生。

若是有急用，也可以將食材放在水龍頭下，利用「流水」解凍食材。這個方法雖能縮短解凍的時間，但若是在意食材新鮮度，仍建議使用冷藏庫解凍。

3. 使用解凍專用的盤子

若是急需使用冷凍食材，也可以利用專用的盤子使其快速解凍。解凍盤是一種由鋁合金製成的金屬盤子，它利用鋁優秀的傳導性，將食材的冷或熱快速排出，比起單純放在室溫下解凍，解凍盤能省下一半以上的時間。

挑選解凍盤時應注意以下兩點，首先，盡可能選擇後且寬的類型，以便快速散熱；其次，可挑選底部具有鋸齒狀的盤子，增加食材與盤子的接觸面積。另外，若是想要加快解凍牛排的速度，還可以將其夾在兩塊盤子的中間，增加食材與盤子的接觸面積。

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