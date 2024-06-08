醫院自設實驗室 長庚醫院逾200例細胞治療、占全台15%

立法院日前三讀通過再生醫療雙法，原先由特管辦法管理細胞治療項目，將改由新法規範。長庚醫院表示，截至2023年底該院共通過9件特管案，收案210人次，占全台特管法收案1398人次的15%，且院方自行建置GTP實驗室，另設立6間符合PIC S／GMP潔淨標準的細胞操作室，進行各類免疫細胞及再生醫學細胞製程臨床試驗，而不是與生技公司實驗室合作。

衛福部2018年9月6日發布「特管辦法」，開放6項細胞治療技術至今，目前全台已有56家醫療院所核准可執行細胞治療計畫；有32間細胞製備場所取得GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可實驗室資格可提供細胞製程，其中29間為生技公司，僅3間為醫療機構，長庚醫院細胞治療中心即為其中之一。

長庚醫院指出，院方通過特管辦法治療項目，包括自體培養樹突細胞（DC）用於治療肝癌、神經膠質瘤；自體脂肪幹細胞治療膝關節缺損；自體免疫細胞（CIK）治療血液惡性腫瘤、實體癌；自體骨髓間質幹細胞移植治療脊髓損傷等。

林口長庚醫院副院長李威震表示，長庚醫院從事自體樹突細胞肝癌治療多年，至今執行110位病人、480劑治療，患者腫瘤未繼續成長且穩定的疾病控制率達7至8成，目前團隊投入「癌症疫苗」研究，在手術後為患者執行自體樹突細胞治療，預防癌症復發。