快訊

大雷雨炸3縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 氣象署：明天午後雷陣雨更強

好賭斷職涯…水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實已停權

黃仁勳固樁行程+1 離台前夕傳私訪「這位」供應鏈大咖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫院自設實驗室 長庚醫院逾200例細胞治療、占全台15%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全台32間細胞製備場所取得GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可實驗室資格可提供細胞製程，其中29間為生技公司，僅3間為醫療機構，長庚醫院細胞治療中心即為其中之一。圖／長庚醫院提供
全台32間細胞製備場所取得GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可實驗室資格可提供細胞製程，其中29間為生技公司，僅3間為醫療機構，長庚醫院細胞治療中心即為其中之一。圖／長庚醫院提供

立法院日前三讀通過再生醫療雙法，原先由特管辦法管理細胞治療項目，將改由新法規範。長庚醫院表示，截至2023年底該院共通過9件特管案，收案210人次，占全台特管法收案1398人次的15%，且院方自行建置GTP實驗室，另設立6間符合PIC S／GMP潔淨標準的細胞操作室，進行各類免疫細胞及再生醫學細胞製程臨床試驗，而不是與生技公司實驗室合作。

衛福部2018年9月6日發布「特管辦法」，開放6項細胞治療技術至今，目前全台已有56家醫療院所核准可執行細胞治療計畫；有32間細胞製備場所取得GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可實驗室資格可提供細胞製程，其中29間為生技公司，僅3間為醫療機構，長庚醫院細胞治療中心即為其中之一。

長庚醫院指出，院方通過特管辦法治療項目，包括自體培養樹突細胞（DC）用於治療肝癌、神經膠質瘤；自體脂肪幹細胞治療膝關節缺損；自體免疫細胞（CIK）治療血液惡性腫瘤、實體癌；自體骨髓間質幹細胞移植治療脊髓損傷等。

林口長庚醫院副院長李威震表示，長庚醫院從事自體樹突細胞肝癌治療多年，至今執行110位病人、480劑治療，患者腫瘤未繼續成長且穩定的疾病控制率達7至8成，目前團隊投入「癌症疫苗」研究，在手術後為患者執行自體樹突細胞治療，預防癌症復發。

長庚醫院表示，院方自行培育19位專業細胞製程師、品保師及協調師，從臨床端病人的諮詢、輸注及治療追蹤到製程的開發及品管，各有專業醫療團隊各司其職，截至今日長庚體系仍有14件細胞治療案件在衛福部審理中，未來在免疫細胞治療中可提供23種癌症病患治療選擇。

長庚醫院表示，院方自行培育19位專業細胞製程師、品保師及協調師，從臨床端病人的諮詢、輸注及治療追蹤到製程的開發及品管，各有專業醫療團隊各司其職。圖／長庚醫院提供
長庚醫院表示，院方自行培育19位專業細胞製程師、品保師及協調師，從臨床端病人的諮詢、輸注及治療追蹤到製程的開發及品管，各有專業醫療團隊各司其職。圖／長庚醫院提供

患者 癌症 長庚

延伸閱讀

再生醫療法通過 病團提醒：非正規醫療、療效難論

NVIDIA聯手長庚醫院 推動AI智慧醫療

NVIDIA醫療業務副總裁訪長庚 攜手AI智慧醫療創新產業

愛迪生獎／細胞功能之鑰 精準治療春燕到

相關新聞

莊春仁中藥廠疑涉製造偽藥 中醫曝使用現況

衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司，遭民眾檢舉，在食品工廠生產領有中藥藥品許可證的藥品，中醫師指出，這間藥廠...

醫院自設實驗室 長庚醫院逾200例細胞治療、占全台15%

立法院日前三讀通過再生醫療雙法，原先由特管辦法管理細胞治療項目，將改由新法規範。長庚醫院表示，截至2023年底該院共通過...

中藥廠涉製偽藥 南市衛生局公布命業者回收的12品項

衛福部發布台南市中藥廠疑涉製造偽藥案，台南市衛生局上午表示，與法務部調查局台南市調查處前往稽查該廠於非核准場所製造藥品，...

台印度MOU迄今未審查 移工團體籲立委盡速排審

台灣將引進印度移工。勞動部日前函送我與印度簽署勞工合作備忘錄（MOU）至立法院查照，院會決議全案改交衛環委員會審查，但至...

種植成本漲 彰化農民擔心削弱買氣葡萄不敢漲價

彰化縣不只是花卉故鄉，也是葡萄的故鄉，全國每4顆葡萄有1顆來自彰化縣，目前進入露天葡萄盛產期，大村葡萄產業文化活動今登場...

重振花蓮觀光 合歡山松雪樓助攻還享旅遊補助

0403地震重創花蓮，為振興震後花蓮觀光旅遊，交通部觀光署6月補助民眾到花蓮旅遊住宿，個人旅遊平日住宿每晚最高補助1千元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。