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莊春仁中藥廠疑涉製造偽藥 中醫曝使用現況

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師公會全聯會常務理事兼媒宣主委陳潮宗。圖／陳潮宗醫師提供
中醫師公會全聯會常務理事兼媒宣主委陳潮宗。圖／陳潮宗醫師提供

衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司，遭民眾檢舉，在食品工廠生產領有中藥藥品許可證的藥品，中醫師指出，這間藥廠非常小眾，基本上沒聽過，可能會出現在購物頻道或藥妝店等通路，基本上沒有在中醫診所間流通，提醒民眾選購常見的大廠牌確保品質。

莊春仁公司被檢舉在食品公司生產藥品，未向主管機關申請GMP藥廠認證，並發現及部分有疑慮的產品及半成品，該產品可能流向診所、藥局、藥行等通路，中醫藥司表示，業者疑涉違反藥事法第82條第1項「違法製造偽藥」，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，已移請台南地檢署偵辦中，目前仍由檢調偵辦中，尚無法透露流向與受影響狀況。

中醫師公會全聯會常務理事兼媒宣主委陳潮宗說，從北到南幾乎都沒有這款藥品的銷售紀錄，在中醫界不屬於知名品牌，且衛福部公告的12個品項中，大多屬於成藥，有可能是在廣播電台、購物節目販售，或以非處方藥（OTC）形式，在藥局或藥妝店流通，民眾在選購時要特別留意。

陳潮宗說，科學中藥的製造要符合GMP標準，只要藥材選擇、生產場域、包裝儲存等任一關不符合規範，就會被認定為品質不合格的偽藥，因為食品廠和製藥廠的環境管控條件不同，製造偽藥的廠商，可能會被處以開罰或吊銷製藥許可證等罰則。

「那間我從來沒聽過」，開業中醫師周宗翰說，這家藥廠非常小眾，大部分健保中醫診所會選擇的，包括順天堂、莊松榮、港香蘭等耳熟能詳的藥廠，建議民眾還是以這類品牌為主，畢竟中醫診所競爭相當激烈，更要使用品質良好的藥品，否則用到品質不佳的藥品，會連帶受影響，部分中醫診所也會以大量進貨壓低成本。

周宗翰指出，中藥最需要確認的品質問題，包括重金屬與農藥殘留等，如果沒有在合格藥廠製造，反而會危害民眾健康，政府每年也會對診所進行抽查，包括藥品效期、有無認證、是否屬於自製的藥丸、藥水等，像這類藥品就會被認為偽藥。

中華民國中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，藥廠的製藥環境跟過程是經過查核的，和食品廠的要求不同，針對公布的違規品項，將提醒會員留意相關產品品質；製藥界人士則指出，本次公布的名單包含丸劑，會銷售到一般中藥行、藥局或藥妝店等，有些可能用於調配，消費者買得較少。

中醫師指出，莊春仁藥廠生產的產品，基本上沒有在中醫診所間流通，提醒民眾選購常見的大廠牌確保品質。圖／中醫藥司提供
中醫師指出，莊春仁藥廠生產的產品，基本上沒有在中醫診所間流通，提醒民眾選購常見的大廠牌確保品質。圖／中醫藥司提供

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