台印度MOU迄今未審查 移工團體籲立委盡速排審

台灣將引進印度移工。勞動部日前函送我與印度簽署勞工合作備忘錄（MOU）至立法院查照，院會決議全案改交衛環委員會審查，但至今仍未排審。台灣移工聯盟（MENT）對此發聲明要求衛環委員會盡速排審，否則MOU恐隨立院會期結束，直接照案通過。

勞動部已在4月13日函送台印度MOU至立院查照。台灣移工聯盟指出，勞動部、外交部當初簽署MOU時，從未開放社會討論，MOU細節內容也僅在簽署完成才公告周知、送立院查照，民眾黨、國民黨於4月19日提異議後，已改為衛環委員會審議，但兩位召委國民黨立委王育敏、民進黨立委黃秀芳拖推拉，迄今仍未將此案排入委員會審查議程。

台灣移工聯盟說，台灣自1992年開放引進移工以來，私人仲介制度便成為移工就業市場的主導力量，業者利用現行引進機制，壟斷市場，進行高額收費和剝削，導致移工處於極度弱勢的地位。監察院去年調查報告就指出，「仲介」占了移工逃逸原因的大宗，「過高的仲介費」則是失聯推力之首，結構性問題裡的推力部分，7項裡就有3項直接與仲介有關，問題凸顯出私人仲介制度在政府包庇下的剝削本質。

台灣移工聯盟認為，如今出現新的移工來源國，台灣應亡羊補牢，以政府對政府直接引進取代私人仲介引進模式，逐步改善移工在台勞動環境，避免「移工愈悲慘、本勞愈悲哀」的整體勞動條件下降問題。但遺憾的是，政府部門、立法委員們選擇了延續包庇私人仲介合法剝削機制，行政立法都不與備受政策之害的勞動者討論。

台灣國際勞工協會成員吳靜如說，民間團體在這段時間四處奔走遊說，藍綠召委們不但沒有召開公聽會，沒有提出臨時提案，也未將此案排入衛環委員會審查的議程，在政黨權力鬥爭的立院紛亂大戲成為「理所當然的理由」之下，MOU最終可能照案通過。

吳靜如說，台灣移工聯盟要求廢除私人仲介制度，實行政府對政府的直接引進，才能從根本上解決移工被剝削的問題，呼籲立法院衛環委員會盡速排審，實質討論台印度MOU，而不是放任行政權確實坐大，輕易以不透明的MOU簽訂方式決定勞工權益等重大議題。