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重振花蓮觀光 合歡山松雪樓助攻還享旅遊補助

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山是國內首座國際暗空公園，夜間可觀賞星空。圖／林業保育署南投分署提供
合歡山是國內首座國際暗空公園，夜間可觀賞星空。圖／林業保育署南投分署提供

0403地震重創花蓮，為振興震後花蓮觀光旅遊，交通部觀光署6月補助民眾到花蓮旅遊住宿，個人旅遊平日住宿每晚最高補助1千元，假日最高補助5百元。合歡山松雪樓及合歡山咖啡屋適用補助，最近正值合歡山杜鵑花季，民眾可把握機會欣賞高山美景，用行動重振花蓮觀光。

林業保育署南投分署表示，合歡山國家森林遊樂區位於南投縣仁愛鄉，但松雪樓、餐廳及合歡山咖啡屋H²Café，均位於花蓮縣秀林鄉內，0403強震重創太魯閣及花蓮各地景點，合歡山地震影響較為輕微，太魯閣國家公園管理處4月13日起陸續恢復合歡群峰步道。

合歡山目前正逢杜鵑花季，松雪樓是欣賞合歡、奇萊群峰最佳地點，加上住宿、用餐設施完整，周邊登山步道完善，可體驗百岳入門路線，合歡山咖啡屋也方便民眾喝咖啡，欣賞高山美景，放鬆心情。

南投分署表示，行政院也放寬113年度國民旅遊卡休假補助費措施規定，鼓勵公務人員到花蓮觀光、消費，不受原補助規範限制，只要在花蓮地區消費8000元，就能核銷補助上限1萬6000元，期限至今年底為止，公務人員可把握機會到合歡山旅遊住宿。相關訂房資訊可至「台灣山林悠遊網」查詢。

合歡山杜鵑花季高乘載及流量管制至6月16日止，建議遊客盡量搭乘大眾運輸系統，開車上山的遊客務必先行查詢路況，審慎評估前往，切勿違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，維護合歡山旅遊品質。

合歡山松雪樓位在花蓮縣秀林鄉，適用花蓮觀光旅遊住宿補助。圖／林業保育署南投分署提供
合歡山松雪樓位在花蓮縣秀林鄉，適用花蓮觀光旅遊住宿補助。圖／林業保育署南投分署提供
合歡山正值高山杜鵑花季，可規畫到合歡山住宿旅遊，重振花蓮觀光。圖／林業保育署南投分署提供
合歡山正值高山杜鵑花季，可規畫到合歡山住宿旅遊，重振花蓮觀光。圖／林業保育署南投分署提供

合歡山 杜鵑花 花蓮

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