國道下午9地雷路段曝 國5南向傍晚再出發才好走

今天為端午節連續假期首日，高速公路局表示，截至中午12時，國道全線交通量為50.6百萬車公里，仍在預期流量範圍內，目前壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林等8處路段，另建議國5南向用路人下午5時後出發。

高公局說，目前國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林、台南路段；國1北向五股至三重、汐止路段；國3南向關西、寶山至茄苳、南投路段，其餘路段均能維持行車大致正常。

高公局表示，今天上午8時15分，在國1南向336.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；上午9時8分，在國1南向78公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；上午10時10分，在國1南向329.8公里處發生1輛拖板車及3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵11公里；另上午8時48分，在國3南向104.3公里處發生大貨車砂石散落外側車道及路肩，影響寶山至茄苳路段車流，均影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。