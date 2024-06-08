快訊

離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡

久未露面…72歲黃鶯鶯悼念邱瓈寬之母 現在的狀態超驚人！

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道下午9地雷路段曝 國5南向傍晚再出發才好走

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午8時15分，在國1南向336.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里。圖／高公局提供
今天上午8時15分，在國1南向336.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里。圖／高公局提供

今天為端午節連續假期首日，高速公路局表示，截至中午12時，國道全線交通量為50.6百萬車公里，仍在預期流量範圍內，目前壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林等8處路段，另建議國5南向用路人下午5時後出發。

高公局說，目前國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林、台南路段；國1北向五股至三重、汐止路段；國3南向關西、寶山至茄苳、南投路段，其餘路段均能維持行車大致正常。

高公局表示，今天上午8時15分，在國1南向336.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；上午9時8分，在國1南向78公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；上午10時10分，在國1南向329.8公里處發生1輛拖板車及3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵11公里；另上午8時48分，在國3南向104.3公里處發生大貨車砂石散落外側車道及路肩，影響寶山至茄苳路段車流，均影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

彰化 高公局

延伸閱讀

國1高科交流道大貨車追撞日系小客車！車內7歲3胞胎壞所幸僅輕傷

彰化「全台最大廢墟」變產業園區 台灣民俗村行情看漲吸引投資

楊梅直達林口9002客運停駛！替代路線也缺司機改10月底上路

彰化斷層讓人怕怕 176年前大地震曾重創鹿港龍山寺

相關新聞

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 衛福部公告12項回收產品

中藥製造廠疑涉「違法製造偽藥」！衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司，違規在食品公司生產藥品，且藥品疑似含有不...

不斷更新／端午連假首日 國道北中南全塞翻 多路段紫爆

端午連假首日國道車潮已湧現，其中國3環東-南港南向路段時速僅19公里、國1竹北-新竹南向路段時速僅17公里、國1大灣-仁德南向路段時速僅16公里、國1仁德-仁德系統南向路段時速僅19公里，均出現「紫爆」（時速低於20公里）。

午後雷陣雨來了 宜花、高雄以北12縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

種植成本漲 彰化農民擔心削弱買氣葡萄不敢漲價

彰化縣不只是花卉故鄉，也是葡萄的故鄉，全國每4顆葡萄有1顆來自彰化縣，目前進入露天葡萄盛產期，大村葡萄產業文化活動今登場...

重振花蓮觀光 合歡山松雪樓助攻還享旅遊補助

0403地震重創花蓮，為振興震後花蓮觀光旅遊，交通部觀光署6月補助民眾到花蓮旅遊住宿，個人旅遊平日住宿每晚最高補助1千元...

台大醫院長：十大死因從急性病轉成「生活習慣病」

台大醫院院長吳明賢上午在嘉大，參加台灣健康促進基金會與嘉大、嘉縣市府舉辦的「生活習慣好，健康沒煩惱」宣導會指出，經濟發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。