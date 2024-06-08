端午連假首日湧車潮 台中多路段塞車籲利用替代道路

端午三天連假首日，民眾規劃出遊、返鄉，交通量明顯增加。台中市交通局表示，國1北向大雅系統至后里，南向王田至員林車多、國3南向快官至霧峰系統，國1中部路段交流道上匝道車多及台74線轉國3車多，其他市區道路交通則維持順暢。

交通局長葉昭甫表示，端午三天連假，首日車流湧現，國1大雅交流道上匝道，大雅系統至后里北上及后里至豐原、王田至員林南下，國3快官至霧峰系統南下，台74霧峰匝道轉國3方向等多處路段有車多壅塞狀況。

葉昭甫說，建議國1大雅交流道及大雅系統交流道發生壅塞時，可改走台74接國4；南下往彰化、南投，可改走台1、台63、台74等省道，呼籲民眾避開車流多的易塞車路段，節省時間。

此外，國道交流道周邊與百貨商圈附近，道路交通流量大，籲請民眾出門前預先查詢路況，也能掌握周邊停車場停車席位數，或改搭乘大眾運輸工具前往。

交通局指出，為紓解國道中部路段易發生長時間壅塞，交通局提早與高速公路局協調連假期間疏運措施，高公局每日彈性增加開放國1南向(大雅至台中路段)、北向(大雅至豐原)路肩行駛時段；交通局與高公局也將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制，提升交流道周邊道路行車效率。