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端午連假宜蘭遊客銳減 交通量僅去年三成

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
端午連假首日，宜蘭交通順暢，國道5號南下雪山隧道交通量較去年同時期減少35%，蘇花路廊交通量減少70%。圖／宜蘭縣警局提供
端午連假首日，宜蘭交通順暢，國道5號南下雪山隧道交通量較去年同時期減少35%，蘇花路廊交通量減少70%。圖／宜蘭縣警局提供

端午連假首日上午，國道5號、蘇花路廊南下路段大致順暢，國5僅有南港到石碇壅塞，蘇花路廊全線順暢，車流較去年同期期減少約7成。交通順暢也意味著人流減少，端午連假宜蘭住房率僅44%，首日上午各大景區遠較往年冷清，觀光旅宿業者苦哈哈。

宜蘭警方表示，國道5號南港系統上午8時開始南下車潮湧現，南港到石碇平均時速30公里，過石碇後車速回升，雪山隧道內時速約70公里，出雪隧後順暢；蘇澳地區與蘇花路廊沿線交通順暢，蘇澳分局出動近700人次警、民力疏導交通。

高速公路局坪林交控中心指出，上午南港系統南下木柵、汐止端分別回堵約1公里長，9時40分許啟動匝道儀控，石碇車多未壅塞，雪隧順暢；雪隧內交通量較去年同期減少約35%，出雪隧後羅東到蘇澳段的交通量更是銳減65%。

公路局東區養護工程分局表示，昨（7）日蘇花路廊南下交通量為3930輛，北上3428輛，今天截至上午10時為止，宜蘭往花蓮車流量為2171輛，北上為756輛，從蘇澳到崇德的行車時間約72分鐘；受到氣候影響，今年交通量僅為去年端午節的3成。

交通部觀光署統計，端午連假前2日東部受地震影響訂房狀況慘烈，花蓮12.07%全台居末，台東30.3%，宜蘭也只有44.24%。宜蘭縣府工商旅遊處指出，受到地震、天氣等影響，加上連假僅有3天，可以預期遊客數量不比以往，截至中午，縣內各大風景區如清水地熱等，都尚未開啟總量管制。

端午連假首2日宜蘭住房率僅44%，受到地震、天氣影響，加上連假只有3天，遊客數量銳減，各大景區目前尚未開啟總量管制。圖／宜蘭縣警局提供
端午連假首2日宜蘭住房率僅44%，受到地震、天氣影響，加上連假只有3天，遊客數量銳減，各大景區目前尚未開啟總量管制。圖／宜蘭縣警局提供

宜蘭 蘇澳 雪隧

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