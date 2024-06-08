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南橫馬舒花兒段、栗園段邊坡坍方 估午後陸續搶通

中央社／ 高雄8日電

南橫公路高雄端馬舒花兒路段和台東端栗園路段因邊坡坍方持續落石致交通中斷，目前正持續搶修，馬舒花兒段預計中午12時搶通，栗園路段則因雨延至下午3時搶通。

近來山區常降大雨，中央氣象署公布，今天受低壓帶影響，台灣南部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區有局部大雨發生機率。

南橫公路台20高雄桃源區臨105線3K+900馬舒花兒路段和台東端栗園路段因邊坡坍方且持續性落石，致雙向道路阻斷無法通行。目前高雄端甲仙工務段和台東端關山工務段已派員進場搶修清除落石。

交通部公路局南區養護工程分局表示，高雄端馬舒花兒路段預計中午12時搶通，後續由甲仙工務段人員巡查無路況後，開放通行；台東端栗園路段原預計上午10時搶通，但因下雨影響搶修，關山工務段延後至下午3時搶通。

南區養護工程分局建議，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成用路人不便敬請見諒。

台東 落石

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