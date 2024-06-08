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「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 衛福部公告12項回收產品
中藥製造廠疑涉「違法製造偽藥」！衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司，違規在食品公司生產藥品，且藥品疑似含有不明粉末，由於該公司的產品流向中醫診所、藥行、藥局等地，地方衛生局緊急聯繫下游業者，回收「莊春仁」紫雲膏、六味地黃散等12項藥品，後續由檢調偵辦中。
中醫藥司中藥藥證科科長施惠娟說，台南市政府衛生局會同法務部調查局台南市調查處，至莊春仁生物科技製藥有限公司執行查核，發現業者在非核准生產區域，生產領有中藥藥品許可證的藥品，疑涉違反藥事法第82條第1項「違法製造偽藥」，處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，已移請台南地檢署偵辦中，衛福部將持續配合檢調調查，該廠商過去沒有這類重大違規情節。
施惠娟指出，本次事項是由民眾檢舉，發現持有許可證的莊春仁公司，在食品公司生產藥品，未向主管機關申請GMP藥廠認證，並發現及部分有疑慮的產品及半成品，由於該產品流向診所、藥局、藥行等通路，本身屬於傳統中藥，難以用健保系統追查受影響情節，目前由地方衛生局啟動回收作業，依據中醫藥司公布的下架品項及批號，12項產品多為補氣等用途的保健食品，呼籲有使用到相關藥品的民眾避免繼續使用。
衛生福利部依查核情形判定前述製造藥品行為，已違反藥事法第57條第2項規定，又依同法第80條規定回收市售品，連同庫存品一併依藥事法規定辦理，民眾可到衛福部「中藥藥品許可證查詢」系統，查詢購買或使用到的藥物，是否為合法查驗登記藥品。
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