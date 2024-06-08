快訊

白石茉莉奈封殺AV天王清水健6年 親揭原因：打招呼時揉我胸

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後變天！ 端午連假全台雷雨突襲 收假後中南部雨更大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天起至下周一天氣不穩定，這三天午後雷陣雨相對明顯，各地山區、宜花地區，午後雷陣雨都可能帶來短延時強降雨、局部大雨。本報資料照片
今天起至下周一天氣不穩定，這三天午後雷陣雨相對明顯，各地山區、宜花地區，午後雷陣雨都可能帶來短延時強降雨、局部大雨。本報資料照片

今天開始端午連假，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到低壓帶的影響，明天、下周一鋒面位於台灣北部海面，以及西南風會增強，因此今天起至下周一天氣不穩定，這三天午後雷陣雨相對明顯，各地山區、宜花地區，午後雷陣雨都可能帶來短延時強降雨、局部大雨。今天南台灣有零星降雨，明天水氣進一步增多，西半部不定時短暫陣雨或雷雨發生機率。

台灣目前在低壓帶環境，劉沛滕表示，明天會有一道鋒面往台灣北部海面建立，同時西南風也會逐漸增強，屆時台灣水氣也會更為增加，端午連假3天的天氣不穩定。到了下周二之後，鋒面有稍稍往北移一點，但持續有西南風帶水氣進來，中南部天氣還是不穩定，其他地區逐漸轉為午後雷陣雨的天氣型態。

劉沛滕表示，目前回波在台灣東部海面，南部也有零星回波，上午大部分是多雲天氣。不過，下午開始，各地山區、宜蘭、花蓮地區，午後雷陣雨會相對明顯一些，到山區活動要留意天氣變化。

今天白天山區午後降雨都可能達到局部大雨情形，東半部雨勢也是相對比較明顯。劉沛滕表示，今晚西半部地區由於北邊鋒面建立、西南風增強，水氣增多，因此今晚到明天清晨有零星局部降雨出現。

劉沛滕表示，明天午後雷陣雨更進一步加強，除了西半部地區不定時有短暫陣雨或雷雨發生機率，雖然不是非常全面，外出要攜帶雨具。午後各地山區、宜蘭、花蓮地區可能有局部大雨發生情況。午後雷陣雨發生時，都可能有短延時強降雨，山區注意溪水暴漲、坍方落石。

明天晚上主要還是受到鋒面在台灣北部海面，以及西南風影響，西半部地區不定時降雨出現，東半部地區也可能局部降雨。劉沛滕表示，整體來說，端午連假期間，各地都有不定時降雨情況發生，尤其午後雷陣雨要特別留意。

劉沛滕表示，下周一降雨和明天類似，也要留意午後雷陣雨相對明顯。下周二至下周五主要是西南風影響，這段期間中南部降雨明顯，其他地區多雲，不過午後有雷陣雨發生機率。天氣不穩定情形持續比較久。中南部要留意，下周三至周五可能開始會有一些焚風發生機率。

未來溫度趨勢，劉沛滕表示，會逐漸上升，今天至下周一天氣不穩定、雲量比較多，下周二之後溫度進一步升高，高溫普遍來到32度以上，東南部、東半部也有30度以上高溫。未來一周除了天氣不穩定，氣溫比較暖熱。

劉沛滕表示，今天至下周二金門、馬祖容易有霧，注意航班資訊。

溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

連假 鋒面

延伸閱讀

端午連假首日 6000人湧入綠島蘭嶼

端午連假午後易局部大雨 山區防坍方、溪水暴漲

影／端午連假首日 南橫公路坍方零星落石不斷…延至下午3點搶通

端午連假雨炸中南部！全台午後大雷雨 梅雨鋒下個周末才遠離

相關新聞

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 衛福部公告12項回收產品

中藥製造廠疑涉「違法製造偽藥」！衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司，違規在食品公司生產藥品，且藥品疑似含有不...

不斷更新／端午連假首日 國道北中南全塞翻 多路段紫爆

端午連假首日國道車潮已湧現，其中國3環東-南港南向路段時速僅19公里、國1竹北-新竹南向路段時速僅17公里、國1大灣-仁德南向路段時速僅16公里、國1仁德-仁德系統南向路段時速僅19公里，均出現「紫爆」（時速低於20公里）。

午後雷陣雨來了 宜花、高雄以北12縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭、花蓮地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

國3南下新竹段「紫爆」回堵6公里 肇因砂石車沿路掉廢土

今天是端午連假首日，國道3號新竹系統-茄苳南向路段「紫爆」，時速低於13公里，竟是因為有砂石車沿路掉廢土導致。

端午連假首日湧車潮 台中多路段塞車籲利用替代道路

端午三天連假首日，民眾規劃出遊、返鄉，交通量明顯增加。台中市交通局表示，國1北向大雅系統至后里，南向王田至員林車多、國3...

最強月老牽線！聖母廟聯誼工程師娶回「命中注定」嬌妻

台南市土城正統鹿耳門聖母廟去年5月 21日和台南市政府民政局共同辦理「月老聯誼」，豐富浪漫的聯誼內容佳評如潮，8月20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。