午後變天！ 端午連假全台雷雨突襲 收假後中南部雨更大

今天開始端午連假，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到低壓帶的影響，明天、下周一鋒面位於台灣北部海面，以及西南風會增強，因此今天起至下周一天氣不穩定，這三天午後雷陣雨相對明顯，各地山區、宜花地區，午後雷陣雨都可能帶來短延時強降雨、局部大雨。今天南台灣有零星降雨，明天水氣進一步增多，西半部不定時短暫陣雨或雷雨發生機率。

台灣目前在低壓帶環境，劉沛滕表示，明天會有一道鋒面往台灣北部海面建立，同時西南風也會逐漸增強，屆時台灣水氣也會更為增加，端午連假3天的天氣不穩定。到了下周二之後，鋒面有稍稍往北移一點，但持續有西南風帶水氣進來，中南部天氣還是不穩定，其他地區逐漸轉為午後雷陣雨的天氣型態。

劉沛滕表示，目前回波在台灣東部海面，南部也有零星回波，上午大部分是多雲天氣。不過，下午開始，各地山區、宜蘭、花蓮地區，午後雷陣雨會相對明顯一些，到山區活動要留意天氣變化。

今天白天山區午後降雨都可能達到局部大雨情形，東半部雨勢也是相對比較明顯。劉沛滕表示，今晚西半部地區由於北邊鋒面建立、西南風增強，水氣增多，因此今晚到明天清晨有零星局部降雨出現。

劉沛滕表示，明天午後雷陣雨更進一步加強，除了西半部地區不定時有短暫陣雨或雷雨發生機率，雖然不是非常全面，外出要攜帶雨具。午後各地山區、宜蘭、花蓮地區可能有局部大雨發生情況。午後雷陣雨發生時，都可能有短延時強降雨，山區注意溪水暴漲、坍方落石。

明天晚上主要還是受到鋒面在台灣北部海面，以及西南風影響，西半部地區不定時降雨出現，東半部地區也可能局部降雨。劉沛滕表示，整體來說，端午連假期間，各地都有不定時降雨情況發生，尤其午後雷陣雨要特別留意。

劉沛滕表示，下周一降雨和明天類似，也要留意午後雷陣雨相對明顯。下周二至下周五主要是西南風影響，這段期間中南部降雨明顯，其他地區多雲，不過午後有雷陣雨發生機率。天氣不穩定情形持續比較久。中南部要留意，下周三至周五可能開始會有一些焚風發生機率。

未來溫度趨勢，劉沛滕表示，會逐漸上升，今天至下周一天氣不穩定、雲量比較多，下周二之後溫度進一步升高，高溫普遍來到32度以上，東南部、東半部也有30度以上高溫。未來一周除了天氣不穩定，氣溫比較暖熱。