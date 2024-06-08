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大苑子「愛文芒果冰沙一杯7元」！緬懷屈原 端午限定

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
大苑子端午節限定門市推出「緬懷屈原、愛文芒果冰沙一杯7元」的優惠活動。圖/大苑子提供
大苑子端午節限定門市推出「緬懷屈原、愛文芒果冰沙一杯7元」的優惠活動。圖/大苑子提供

大苑子每年芒果季都選用來自屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果，打造出新鮮清爽的「愛文芒果冰沙」，果香馥郁、口感香濃。6/10(一)端午節，大苑子推出「緬懷屈原，愛文芒果冰沙一杯7元」活動，全台限定門市，中午12點限量50杯開賣。

大苑子表示，端午節不僅要緬懷屈原，也是與親友團聚的時刻，為了增添端午的節慶氣氛，大苑子以屈原的諧音「7元」策劃活動，只需7元即可享受到最著時又新鮮的愛文芒果冰沙（中杯）。

活動限定門市：

北部 : 市府夢想店、台北大安也思店、三峽和平店、土城中央店、林口長庚店、桃園大竹店、南崁店、湖口仁和店、新竹中正店

中部 : 頭份建國店、苑裡店、清水店、沙鹿靜宜店、大雅清泉崗店、豐原南陽店、豐原三民店、西屯中科店、台中朝富店、逢甲福星店、台中精誠店、太平樹孝店、霧峰店、向心南店、彰化大埔店、彰化民族店、鹿港中山店、花壇店、大村店、埔里店、草屯中正店、草屯虎山店、西螺店、虎尾中正店、斗六站前店

南部 : 台南崇德店、台南東寧店、台南青年店、永康中華店、善化中正店、新市店、高雄後昌店、高雄六合店、高雄自強店、高雄文化店、高雄瑞隆店、岡山站前店、楠梓藍昌店、路竹中正店、屏東林森店

冰沙 台南 芒果

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