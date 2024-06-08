卓榮泰視察端午國道交通 點名這裡「每天塞今不例外」要解決
今天為端午連假首日，高速公路局預估國道交通量將達118百萬車公里，南向也將達最大量65百萬車公里。行政院長卓榮泰今天上午前往交控中心視察國道路況，他呼籲用路人多使用大眾運輸，他也點出竹北段長期存在塞車問題，「不只假日塞，是每天都在塞」，已計畫在該處興建高架段，並協調其他部會縮短工期，希望早日解決。
今天為新內閣上任遇上首個連續假期，卓榮泰前往國道視察表示，連假期間呼籲民眾多利用大眾運輸，短途盡量不用國道、長途用替代道路。
他說，這次來也看到一個長期存在的問題，就是竹北這段每天都在塞，今天也不例外，因為已經飽和，現在有計畫要在該處興建高架段解決塞車問題，但施工可能需要很長時間，已協調其他部會縮短工期，希望早日解決。
卓榮泰進一步表示，北部像新竹、鶯歌路段都長期存在塞車問題，希望趕快想辦法解決，另外也希望導入更多AI應用在政府部門、公共領域中，讓每個人民都能受惠。
交通部長李孟諺表示，此次連假鐵公路都有規畫增班，台鐵增6%、高鐵增13.4%，這次也有聯合營運加開台中到台北車次，國道客運也有85折優惠及增加班次。另外，他也提醒，明、後天國5北向有高乘載管制，希望民眾盡量把國道留給遠程，短途就多利用省道。
高公局長趙興華表示，今天國道全線預估交通量為118百萬車公里，並達到南向最大量65百萬車公里，下周一達北向最大量64百萬車公里。今天上午7點到8點交通量已成長6%，目前國5狀況也還不錯。另外，0403花蓮地震後，國5往宜蘭車流量有一度往下走，5月起已經陸續回升，目前大致還較以往少3至6%，至於蘇澳往花蓮的車流量則還沒有大幅回來。
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