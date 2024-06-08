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50歲以上快打！肺鏈疫苗擴大接種將結束 全台剩1.5萬劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
肺炎鏈球菌常規現時開放擴大接種對象。圖／疾管署提供
肺炎鏈球菌常規現時開放擴大接種對象。圖／疾管署提供

疾管署在5月底開放50歲民眾，接種公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用完為止，釋出疫苗共10萬劑，其中1萬劑保留給65歲以上使用。疾管署發言人曾淑慧表示，打氣踴躍，目前各縣市庫存1.5萬劑，即將用罄，提醒民眾接種前先詢問各地疫苗供應情形。

肺炎鏈球菌為長者及幼兒常見的感染病毒，今年5月28日起開放1974年前出生的50至64歲民眾公費接種1劑PPV23，自費接種1劑約1500元，由於符合身分者估計有526萬人，搶打9萬劑，擴大接種後民眾施打狀況踴躍，截至6月7日僅餘約1萬5000劑。

曾淑慧說，從擴大接種開放至今，已經打近7萬9千多人，因疫苗數量有限，實施至本周各縣市疫苗用罄為止。近2天疫苗接種了1萬4000劑，預估本周用完，請民眾欲接種前，先依各縣市接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。

曾淑慧指出，此批疫苗用完後，仍就會提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民的PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年，如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。

幼兒跟長者都可以公費接種肺炎鏈球菌疫苗。圖／疾管署提供
幼兒跟長者都可以公費接種肺炎鏈球菌疫苗。圖／疾管署提供

疫苗 疾管署 肺炎

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