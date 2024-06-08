票價凍漲29年何時調？ 李孟諺：確實偏低 視台鐵所提的方案
台鐵公司今年1至5月營收較去年同期成長4.9%，客運人數更超越疫情前水準，但台鐵企業工會認為，運量提升，調整票價也勢在必行，否則台鐵開一趟、賠一趟。交通部長李孟諺今受訪表示，台鐵票價確實有檢討空間，調整時間點要看台鐵所提出的方案跟費率委員會審查結果。
台鐵今年1至5月客運達9892萬人次，較去年同期增加1088萬人次，每日平均疏運65.8萬人次，較去年同期增加6.78萬人次，成長11.63%，已超越疫情前水準。工會認為，票價沒有調整的情況下，運量提升也不敷成本。
李孟諺指出，台鐵已經29年沒有調整票價，有些票價確實有偏低的現象，像是從台北到板橋搭台鐵只要15元，搭捷運要25元、公車要30元，台鐵票價最便宜，但通勤速度更快，確實有檢討空間。目前台鐵有一定程序，要經過董事會再送到交通部費率委員會做相關審查。
至於時間點為何？李孟諺表示，要看台鐵所提出的方案跟費率委員會審查結果，才能做時間確定。
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