端午節應景吃粽比去年貴 北市公布僅3種原物料未漲價

端午3天連假今登場，不少民眾都會自包或採買粽子應景，台北市主計處公布假期前3天與去年同期物價，花生（仁）、栗子、鹹鴨蛋及糯米因部分業者反映進貨成本增加、鹹肉粽及甜粽是人工成本上升、豬肉為飼養成本增加，導致價漲，但是乾香菇、蝦米及粽葉的供量充足，所以價跌。

主計處針對端午節10項具代表性項目商品的零售價格，調查假期前30天的5月9日、假期前10天的5月29日、假期前3天的6月5日，共3個時間點。

結果顯示，相較連假前3天、前30天，豬肉因部分業者反映進貨成本增加、價格上漲1.34%，乾香菇因部分業者減少優惠幅度、價格上漲0.29%，鹹鴨蛋供量充裕，價格下跌1.73%，栗子及甜粽則是部分業者降價促銷，價格分別下跌1.66%、1.39%，倒是糯米、鹹肉粽、蝦米、粽葉及花生（仁）的價格持平。

主計處分析連假前30天、前10天、前3天的價格變動，豬肉因部分業者反映進貨成本增加調漲售價，接近節慶日又因部分賣場降價促銷，價格先漲後跌；乾香菇因節前優惠幅度減少，價漲後持平；栗子因部分業者降價促銷，價跌後持平。

至於鹹鴨蛋及甜粽，分別因供量充裕及部分業者節前推出優惠活動，價格持平後下跌；糯米、鹹肉粽、蝦米、粽葉及花生（仁）價格則持平未波動。

連假前3天與去年同期，花生（仁）、栗子、鹹鴨蛋及糯米因部分業者反映進貨成本增加，價格分別上漲3.27%、2.03%、1.03%及0.53%；鹹肉粽及甜粽因人工成本上升，價格分別上漲3.14%及0.81%；豬肉因飼養成本增加，價漲0.87%；乾香菇、蝦米及粽葉供量充足，價格分別下跌3.84%、2.27%及1.37%。