端午連假首日 返鄉出遊車潮湧現…省道易壅塞路段一次看

今天是端午連假首日，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路，呼籲民眾多使用公共運輸，已協調客運業者增班。

公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水紅樹林至竹圍雙向、台64線八里至觀音山隧道、三重至五股、中和至板橋路段、台65線土城至銜接國3路段及新莊至銜接國1路段，中部台61線中彰大橋路段、台74線潭子至太原、霧峰至大里二，以及南部台86線上崙至仁德、台88線大寮至五甲路段。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7195班次，疏運14萬2369人，疏運人數較去年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1816班次，疏運30267人，疏運人數較去年同期增加7.1%。

公路局表示，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。