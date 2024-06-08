快訊

黃宣搭檔汪蘇瀧 《歌手2024》「救場主持」好表現登熱搜！網讚爆：別讓他走

繳清違約金才給離職證明？私校代理教師捍衛權利有守則

國會改革宣傳戰開打！國民黨首場劍指賴清德本命區

端午連假首日 返鄉出遊車潮湧現…省道易壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

今天是端午連假首日，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路，呼籲民眾多使用公共運輸，已協調客運業者增班。

公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水紅樹林至竹圍雙向、台64線八里至觀音山隧道、三重至五股、中和至板橋路段、台65線土城至銜接國3路段及新莊至銜接國1路段，中部台61線中彰大橋路段、台74線潭子至太原、霧峰至大里二，以及南部台86線上崙至仁德、台88線大寮至五甲路段。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7195班次，疏運14萬2369人，疏運人數較去年同期增加3.2%；東部國道客運路線共計行駛1816班次，疏運30267人，疏運人數較去年同期增加7.1%。

公路局表示，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段及南部台26線墾丁路段。

銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

國道客運 淡水 觀光景點

延伸閱讀

不斷更新／端午連假首日國道10地雷 國5車潮湧恐塞到下午4時

端午連假前夕新北湧車潮 板橋火車站周邊壅塞

端午連假將展開 蘇花土石流水淹鐵軌東部幹線一度阻斷

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

相關新聞

不斷更新／端午連假首日國道10地雷 國5車潮湧恐塞到下午4時

高速公路局國道路況預報員游衣芸說，截至上午7時，國道全線交通量為16.0百萬車公里，高速公路局預估今天交通量會達到118百萬車公里，目前有逐漸上升的趨勢。

端午連假雨炸中南部！全台午後大雷雨 梅雨鋒下個周末才遠離

今天開始是端午節一連3天的連續假期，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，天氣的狀況有好有壞，好的部分是鋒面系統活動的位置偏...

票價凍漲29年何時調？ 李孟諺：確實偏低 視台鐵所提的方案

台鐵公司今年1至5月營收較去年同期成長4.9%，客運人數更超越疫情前水準，但台鐵企業工會認為，運量提升，調整票價也勢在必...

端午節應景吃粽比去年貴 北市公布僅3種原物料未漲價

端午3天連假今登場，不少民眾都會自包或採買粽子應景，台北市主計處公布假期前3天與去年同期物價，花生（仁）、栗子、鹹鴨蛋及...

影／端午連假首日 南橫公路坍方零星落石不斷…延至下午3點搶通

端午連假首日，台東縣海端鄉台20線155公里栗園段，昨深夜發生邊坡坍方落石，導致道路阻斷無法通行，公路局關山工務段進行道...

影／94歲金牌攝影師賴澄茂辭世一生傳奇 拍攝見證白河大地震慘狀

94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂5月29日安祥辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，他一生傳奇，60年前白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。