端午連假午後易局部大雨 山區防坍方、溪水暴漲

今天起有3天端午節連續假期，中央氣象署預報，台灣地區天氣不穩定，有短暫陣雨，午後易有局部大雨，提醒民眾到山區活動應防坍方、溪水暴漲。

氣象署說，今天台灣仍在低壓帶的環境，風向逐漸轉為西南風，南台灣不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨的天氣型態為主，午後山區配合熱力作用，容易有局部大雨。

氣象署預測各地高溫攝氏29至32度，沒有下雨時體感較悶熱，夜晚清晨低溫23至26度，較舒適。

氣象署預報，明天及10日鋒面位於台灣北部海面，台灣處在鋒前西南風的環境，大氣溫暖潮濕，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨，午後各地山區有局部大雨的機率，離鋒面較近的北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，未來2天，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，民眾往返離島應留意航班資訊。

氣象署說，端午連假後，11至14日鋒面稍北抬，不過西南風增強，迎風面的中南部地區降雨範圍更廣泛，當海上發展對流雲系並移入時，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，其他地區仍是午後局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨的機率。

氣象署提醒，未來幾天屬於容易下雨的天氣，山區活動須注意地滑、崩坍及落石等現象，尤其午後雷雨常來得又急又快，容易造成溪水暴漲，於山區、溪谷遊憩時要特別注意天氣轉變。