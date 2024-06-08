端午南橫台東端不管制 栗園段落石估上午10時搶通

32年前，當時的台北縣三重市三天內接連發生兩起恐怖命案，一所高職補校女學生返家行經三重自強路、忠孝路口陸橋上，遭人割喉並亂刀殺死；案發隔兩天，三重一處新建國小的工地裡，發現被支解的人體屍塊，卻無頭顱，身分不明，引起社會大眾恐慌。 當年並不像現在，街頭巷尾監視器密集，警方只能仰賴蒐集現場遺留的證據，四處查訪，而行凶的歹徒不僅沒有銷聲匿跡，甚至還四處趴趴走，幾天後，竟然又出現在北市某市場一處雜貨鋪，趁老闆娘找錢之際，掏出水果刀就朝老闆娘一陣猛砍…

2024-06-08 10:00