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端午南橫台東端不管制 栗園段落石估上午10時搶通

中央社／ 台東縣8日電
南橫公路台東端於端午節連續假期暫停施工管制，不過栗園路段7日大雨深夜邊坡坍方，交通中斷，工程人員8日上午進行搶修。（關山工務段提供）中央社
南橫公路台東端於端午節連續假期暫停施工管制，不過栗園路段7日大雨深夜邊坡坍方，交通中斷，工程人員8日上午進行搶修。（關山工務段提供）中央社

南橫公路台東端端午連續假期暫停施工管制，不過栗園路段因昨天大雨深夜邊坡坍方，交通中斷，工程人員今早搶修，預計上午10時恢復通車。

公路局關山工務段長林進芳上午接受中央社記者電訪表示，台東縣海端鄉台20線155K+100處（南橫公路栗園路段），7日晚上11時因邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，進行道路管制封閉。

今天工程人員已經前往搶修，預計上午10時恢復通車；不過因山區上午仍然下雨，落石不斷，恐影響搶修進度，關山工務段將隨時提供最新路況。

林進芳表示，目前南橫公路台東端霧鹿路段施工中，實施交通管制，不過端午節連假暫時停止管制。

台東縣警察局關山分局表示，近日地震頻繁，山區多有落石，呼籲民眾注意，遇有提醒落石標誌路段時，請儘速通行，確保行車安全。提醒民眾，南橫公路沿途無加油站，請於山下加滿油料後再上山，以免發生沒油的窘境，不僅影響行程，也影響安全。

關山分局表示，台東縱谷地區有多處知名觀光景點，預計將湧入大量的返鄉及旅遊人（車）流，其中池上鄉的伯朗大道及金城武樹，幾乎是必遊之點，在各個路口將會編排員警執行交通疏導勤務，請民眾務必遵循行車指引標誌及交通指揮人員引導方向行駛，以確保車流順暢及安全。

南橫 台東 落石

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