端午連假雨炸中南部！全台午後大雷雨 梅雨鋒下個周末才遠離

今天開始是端午節一連3天的連續假期，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，天氣的狀況有好有壞，好的部分是鋒面系統活動的位置偏北，並沒有直接影響台灣，但是鋒面前方西南風將帶來較多水氣，除了迎風面中南部降雨機率高，各地山區及北部、東半部午後雷雨機會大，甚至有局部大雷雨出現，整體天氣較不穩定，到山區、低窪或危險地區特別注意。

吳聖宇表示，隨著東海北部的低氣壓逐漸北上遠離，台灣附近白天底層是微弱偏北風，今天北台灣雲量較多，其他地方多雲或有陽光，中午過後各地山區有熱對流發展帶來陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雷雨機會，午後出門要多留意天氣變化。

溫度方面，吳聖宇表示，今天白天各地高溫有機會超過30度，南部可能32-33度或以上。晚間熱對流減弱，但隨著新的鋒面系統在大陸華南到台灣北方海面建立，台灣附近位於鋒面前方，風向會轉為偏南到西南風，水氣漸增多，迎風面西半部偶有短暫陣雨機會，天氣仍有些不穩定。

明後天鋒面持續在台灣北方海面活動，吳聖宇表示，台灣附近維持鋒面前偏南到西南風環境，而且西南風有逐漸增強趨勢，雖然鋒面沒有直接影響台灣，但是水氣較多，大氣環境也較不穩定。

他說，迎風面的中南部地區可能一整天斷斷續續有短暫陣雨甚至是雷雨的機會，各地山區以及北部、東半部地區則是白天配合熱力作用，會有陸地上熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨的機會，熱對流發展區域有出現局部較大雨勢或短時強降雨的可能性，且伴隨大雷雨的發生。

轉為南風到西南風後，各地溫度有進一步上升的趨勢，吳聖宇表示，尤其是沒有下雨的時候，感覺會更為悶熱，高溫普遍有機會來到30度或以上，中南部高溫可能達到32-33度或以上。

連假結束後，下周二至周五鋒面持續在台灣北方海面活動，吳聖宇表示，受鋒前西南風影響的環境也沒有改變，西南風較強，水氣偏多，大氣較不穩定，中南部迎風面有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部以及各地山區白天仍容易有熱對流雷雨，局部地區雨勢還是會比較大。

下個周末之後鋒面有更進一步北移的趨勢，吳聖宇表示，西南風較強的區域可能向西調整，太平洋高壓外圍來到台灣附近，天氣型態將更偏向夏季型，中南部沿海夜晚清晨有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部熱對流雷雨，整體降雨減少，還是有下雨的機會。

他說，後續如果高壓持續穩定增強，梅雨季節就有告一段落的可能性，不過時間還早，有待後續持續觀察。