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端節連假高鐵湧現返鄉人潮「站」票 人龍再現...有人坐這裡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天下班端節連假開始，台中以北各車站湧現大批返鄉人潮，南下列車有的車廂乘客快站滿乘客，排隊人龍等自由座，有的乘客坐在車廂外地面。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，台中以北各車站湧現大批返鄉人潮，南下列車有的車廂乘客快站滿乘客，排隊人龍等自由座，有的乘客坐在車廂外地面。圖／讀者提供

台灣高鐵公司多項營運指標創歷史新高，例假日常客滿，遇上連假未先訂票，只能買自由座，昨天下班端節連假開始，台中以北各車站湧現大批返鄉人潮，南下列車有的車廂乘客快站滿乘客，排隊人龍等自由座，有的乘客坐在車廂外地面。

今天起端午節3天連假，北部返鄉乘客湧現，嘉義高鐵站陸續湧現人潮，台灣高鐵統計，昨天起到11日連假疏運期間超過50萬4000人次完成訂票，台中以北區間自由座需求高，昨天下午3點到晚上8點等3個尖峰時段配置8節自由座車廂。

雖高鐵端節連假增加列車班次，提前預售票，但許多乘客買不到票，為早日返鄉，寧可買自由座碰運氣，用「站」票回家，高鐵列車廣播，除商務車廂不開放站立，餘車廂開放站票，除自由座車廂大批乘客站立，部分對號座車廂也站滿人。

每到連假，高鐵、台鐵總是一位難求。有網友發文說，過去高鐵只有連假，車廂才會人潮爆滿，現在幾乎每天都很擁擠，甚至有人擠不到自由座，全部坐對號座，讓許多買到對號座民眾，想上廁所都不敢去，更誇張的是，還有買自由座的人，偷偷擠到商務艙。貼文引起不少網友熱議。

高鐵公告：端午節假期共加開112班次列車，南下52班、北上60班，總計5天提供881班次列車旅運服務，共加開112班次列車，高鐵將機動調整自由座車廂配置數，必要時啟動自由座人潮管制。

昨天下班端節連假開始，高鐵嘉義站湧現大批返鄉人潮。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，高鐵嘉義站湧現大批返鄉人潮。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，台中以北各車站湧現大批返鄉人潮，南下列車有的車廂乘客快站滿乘客。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，台中以北各車站湧現大批返鄉人潮，南下列車有的車廂乘客快站滿乘客。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，高鐵嘉義站湧現大批返鄉人潮。圖／讀者提供
昨天下班端節連假開始，高鐵嘉義站湧現大批返鄉人潮。圖／讀者提供

自由座 車廂 高鐵

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