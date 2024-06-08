未來1周天氣不穩定 氣象署：中南部有大雨發生機率

未來長期天氣展望，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，第1周（今天至6月14日）受低壓帶及鋒面影響期間，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。第2周（6月15日至6月21日）環境水氣逐漸減少。未來2周各地氣溫略偏暖。

氣象署說，模式預測未來第1周受低壓帶及鋒面影響，天氣較不穩定，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；第2週環境水氣逐漸減少。

溫度方面，未來2周受西南風影響，各地氣溫略偏暖。由於梅雨季期間模式預報不確定性較大，隨時注意氣象署所發布的最新資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。