未來1周天氣不穩定 氣象署：中南部有大雨發生機率
未來長期天氣展望，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，第1周（今天至6月14日）受低壓帶及鋒面影響期間，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。第2周（6月15日至6月21日）環境水氣逐漸減少。未來2周各地氣溫略偏暖。
氣象署說，模式預測未來第1周受低壓帶及鋒面影響，天氣較不穩定，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；第2週環境水氣逐漸減少。
溫度方面，未來2周受西南風影響，各地氣溫略偏暖。由於梅雨季期間模式預報不確定性較大，隨時注意氣象署所發布的最新資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言