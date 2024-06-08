張學友感染RSV 蘇一峰：嚴重恐肺炎氣喘、沒抗病毒藥物可用

「歌神」張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會不得不停辦。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，RSV感染嚴重的話會產生肺炎與氣喘。

環球音樂昨天在臉書粉專公布張學友寫給台灣歌迷的道歉信，他上周表演回香港後開始不適，就醫確認感染RSV（呼吸道合胞病毒）。他雖然人在台灣，但是喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等感冒症狀，「大家不必替我的健康擔心」。

由於無法演出，張學友表示，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，跟大家說一聲「對不起」，希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。「謹祝大家身體健康」。

蘇一峰說，昨晚張學友原定在台北小巨蛋演唱會臨時喊卡，因感染RSV（呼吸道融合病毒），導致無法正常發聲。RSV感染以呼吸道症狀，流鼻水、喉嚨痛、咳嗽為主、嚴重產生肺炎與氣喘。沒有抗病毒藥物可以使用，以症狀藥物為主。

蘇一峰說，呼吸道融合病毒有單株抗體可選擇使用，不過一般是用在早產兒或心臟病寶寶身上，沒有成人的適應症。