不斷更新／端午連假首日 國道避開10地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

（6:00更新）

今天為端午節連續假期首日，目前國道各路段車流順暢；國1楊梅-新竹車流已明顯增加，上游大範圍入口匝道儀控啟動管制。高速公路局表示，預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高速公路局表示，預判今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

好走時段部分，高速公路局表示，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

國道 高速公路

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