未來1周防致災雨 吳德榮：午後強對流發展 對流胞偶持續至晚上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片
明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片

今天開始端午連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，為台灣帶來豪雨的對流雲系，今晨已東移至花蓮東方海面，台灣陸地上無降水回波。

吳德榮表示，今天滯留鋒在華南至北部海面醞釀，明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊。包括端午連假，台灣都處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前天氣悶熱，中南部白天常有35、36度高溫，要防中暑。今天北部23至33度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至33度。

鋒面前的西南風挾暖濕空氣，吳德榮表示，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；屆時應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流等威脅。

吳德榮表示，最新模式第8至10天（15至17日）的模擬顯示，滯留鋒仍在北部海面徘徊，天氣型態尚無明顯改變，意謂大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。至於10天之後、各國模式的模擬分歧，已不可信，無需言之過早。

明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片
明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片

吳德榮 連假

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