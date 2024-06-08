未來1周防致災雨 吳德榮：午後強對流發展 對流胞偶持續至晚上

今天開始端午連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，為台灣帶來豪雨的對流雲系，今晨已東移至花蓮東方海面，台灣陸地上無降水回波。

吳德榮表示，今天滯留鋒在華南至北部海面醞釀，明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊。包括端午連假，台灣都處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前天氣悶熱，中南部白天常有35、36度高溫，要防中暑。今天北部23至33度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至33度。

鋒面前的西南風挾暖濕空氣，吳德榮表示，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；屆時應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流等威脅。