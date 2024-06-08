未來1周防致災雨 吳德榮：午後強對流發展 對流胞偶持續至晚上
今天開始端午連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，為台灣帶來豪雨的對流雲系，今晨已東移至花蓮東方海面，台灣陸地上無降水回波。
吳德榮表示，今天滯留鋒在華南至北部海面醞釀，明天至下周五滯留鋒則持續在北部海面徘徊。包括端午連假，台灣都處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前天氣悶熱，中南部白天常有35、36度高溫，要防中暑。今天北部23至33度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至33度。
鋒面前的西南風挾暖濕空氣，吳德榮表示，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；屆時應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流等威脅。
吳德榮表示，最新模式第8至10天（15至17日）的模擬顯示，滯留鋒仍在北部海面徘徊，天氣型態尚無明顯改變，意謂大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。至於10天之後、各國模式的模擬分歧，已不可信，無需言之過早。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言