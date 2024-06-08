M痘今年已10例 北中南現蹤

衛福部疾管署昨天公布國內新增一名Ｍ痘（猴痘）病例，一名四十多歲男子未接種過Ｍ痘疫苗，疑因不安全性行為而感染。疾管署提醒，今年累計已有十名Ｍ痘病例，分別為七例本土及三例境外入，北、中、南與東部均有本土Ｍ痘病例，顯示社區仍有Ｍ痘傳播風險，提醒符合疫苗接種條件民眾，應盡速完成兩劑疫苗接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，預防Ｍ痘最有效的方法是接種疫苗，完整接種二劑疫苗可獲九成保護力，接種一劑者約四至八成。截至六月二日，已有七萬八五二○人接種Ｍ痘疫苗，完成兩劑接種者五萬一二八○人，仍有約兩萬七二四○人僅接種第一劑疫苗。

新增Ｍ痘確診的四十多歲男性病例，五月中旬透過交友軟體約見外國網友，發生不安全性行為，數天後冒出水泡、紅疹等，疼到無法入睡，就醫確診Ｍ痘。

目前提供Ｍ痘疫苗公費接種對象，包括近一年有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等風險性行為者；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。全國共一六七家合作醫療院所提供接種服務，民眾可至疾管署全球資訊網查詢。