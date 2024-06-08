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端午連假第一天 國5車潮估平日5倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
端午三天連假首日，高公局預估，國道五號南向南港系統至頭城，車流量為平常日五倍。 本報資料照
端午三天連假首日，高公局預估，國道五號南向南港系統至頭城，車流量為平常日五倍。 本報資料照

端午三天連假今展開，昨天傍晚陸續出現返鄉人潮，高速公路局預估，國道五號南向南港系統至頭城，今清晨五時起就會出現車潮，車流量為平常日五倍；天氣方面，氣象署表示，受低壓帶持續影響，中南部容易有明顯降雨，明、後台灣北部海面有一道鋒面逐漸接近，各地天氣更不穩定，可能影響民眾出遊興致。

高公局表示，今為端午節連續假期首日，預估國道交通量為一一八百萬車公里，為平日年平均九十二百萬車公里 的一點三倍，其中南向交通量可達六十五百萬車公里，為平日年平均一點四倍。

高公局預估今有十處重點壅塞路段，其中國道五號南向南港系統至頭城，預計清晨五時起出現車潮，下午四時才緩解；另外還包括國一南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國三南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國十東向鼎金系統至燕巢，西向仁武至左營端。

氣象署預報，今低壓帶持續影響，中南部容易有明顯降雨，午後各地要留意雷陣雨，山區可能有局部較大雨勢。明、後天鋒面接近、西南風影響，水氣增多，迎風面中南部及接近鋒面的北部、東北部有不定時短暫陣雨或雷雨，花東則以午後雷陣雨為主。另外，連假期間金馬地區易有濃霧，民眾出遊要留意航班資訊。

國道 鋒面 高公局

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