統計發現：治毒癮 減害療法比監禁有用

社會型態改變，資訊科技快速流通，全球藥物濫用與成癮問題日益嚴重。比較非法藥物使用者再犯率，單純監禁阻隔社會關係，其再犯率高於藥癮治療者，顯示減害治療對改善藥物成癮有實證效果，衛福部心理健康司統計，一○二至一一二年毒品初犯人數下降六十四％，新興毒品等使用者下降卅點四％。

衛福部心健司長陳亮妤表示，新世代反毒策略一點○挹注一○○億元，第二期增加至一五○億元，涵蓋緝毒科技、海關新興毒品檢驗外，也有龐大資源挹注在成癮治療與社會復歸。成癮者應被視為「病人」，不能僅以定罪、處罰和排斥的方式對待。

國衛院副院長陳為堅指出，如檢察官發現非法藥物使用者的各項條件都符合緩起訴規定，就會給予緩起訴處分，並附帶要求到藥癮治療中心接受治療，希望未來擴大到藥癮患者，經由醫療模式介入處分，而不是被動待在矯正機關裡。許多證明顯示，藥癮者離開矯正機關後，再犯率比接受醫療模式來得高。

陳亮妤說，以海洛因為例，採取美沙東減害療法等方案；二級毒品朝擴大緩起訴治療方向進行，研究發現，非法藥物使用者經緩起訴治療的再犯率，是單純監禁的一半，希望未來可擴大在二級毒品的範疇；第三、四級毒品使用，仍以裁罰為主，希望朝多元化方向研擬。

行政院於一○六年提出新世代反毒策略行動綱領，擴編戒毒策略預算，提升藥癮者的醫療和專業處遇服務的涵蓋率，第二期計畫目標納入培植兼具臨床服務與研究能力的成癮醫療政策轉譯人才。

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