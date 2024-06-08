台鐵載客量超越疫情前 工會促漲價

根據台鐵公司統計，今年一至五月營收已達一三二點二五億元，較去年同期成長百分之四點九，客運人數超越疫情前水準。台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智認為，運量提升，調整票價也勢在必行，否則台鐵開一趟、賠一趟。台鐵公司董事長杜微表示，票價調整預計下半年討論，目前還沒有時程。

杜微表示，今年一至五月營收一三二點二五億元，較去年同期增加六點一八億元，其中客貨運本業收入一一二點九億元，較去年增加六點一四億元，成長百分之五點七五，資產開發及附業收入十九點三五億元，較去年增加○點○四億元，成長百分之○點二一。

旅運方面，杜微表示，今年一至五月客運達九八九二萬人次，較去年同期增加一○八八萬人次，每日平均疏運六十五點八萬人次，較去年同期增加六點七八萬人次，成長百分之十一點六三，超越疫情前水準。

台鐵公司也表示，今年預計下半年推出台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明路及高雄市自立路等四大招商案件，評估可達一五○億元效益，加上先前的台北市南港調度場都更案、南港玉成段都更案、南港之星都更案、台北雙星C一／D一開發案、行二行三都更案等，預計開發效益超過一千六百億元。

不過吳長智也指出，廿九年前柴油一公升十元，如今漲到廿幾元，整整多了一倍，但票價都沒有調整，還有其他成本，根本開一趟賠一趟，運量提升也不敷成本，更可能影響員工績效及待遇，造成惡性循環。但票價調整的同時，服務品質也要提升，交通部應編列預算補貼，避免全部成本轉嫁到旅客身上。