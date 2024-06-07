618網購日即將來臨 淘寶台灣站今年瞄準Z世代消費者

淘寶台灣站今年618檔期瞄準Z世代消費者，以「用戶為先，一路向Z」，以「更簡單、更好玩、顏價比更高」三大方向，翻轉淘寶物流、支付及折扣玩法，並降低跨境購物門檻，打造全新淘寶618購物節。

淘寶台灣站與網路溫度計DailyView攜手執行「淘寶Z世代消費趨勢&行為調查」，針對台灣Z世代族群進行電商消費行為與偏好調查。

調查報告顯示，作為電商市場主導力量，Z世代不僅具有極大的消費潛力，更會透過自媒體分享購物心得和產品評價，進而對其他消費者購買決策產生深遠影響。

調查指出，93.8%的Z世代消費者對電商平台不具品牌忠誠度，若發現其他平台同商品價格更低，就會果斷選擇轉換到其他電商平台購買；近七成五台灣Z世代每年在電商通路花費的金額低於三萬元，他們追求在有限預算下，仍能獲得高品質商品和服務；此外，超過八成的Z世代偏好使用「超商取貨」服務，透過全年無休且遍地開花的超商，讓Z世代消費者可以更自由地安排時間，不必受制物流時間。

總結來說，台灣Z世代電商消費行為具有「電商品牌忠誠度低可隨時轉換」、「熱衷追求高CP值商品」與「最愛不受時間限制的超商取貨」等三大特徵。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，台灣電商市場逐步落入價格競爭框架，急需所有電商業者嘗試破局創新，由於Z世代已成為社群和電商的主要消費族群，因此希望解析Z世代電商消費偏好，做為創新平台體驗的依據。

劉慧娟指出，透過「淘寶Z世代消費趨勢&行為調查」，淘寶今年618檔期已在平台上導入「簡單、好玩、顏價比最高」三大平台賣點，「在淘寶618第一波檔期成績，也達成了我們的設定目標，讓我們更有信心進行這個策略聚焦工程。」

淘寶於去年618前夕，正式接入Apple Pay服務，讓消費者在支付時變得更簡單；今年，淘寶延續「簡單買淘寶」的理念，透過官方立減、跨店滿減及取消付定金機制，將折扣玩法簡化，更擴大超商取貨及尊榮服務，讓複雜的物流服務極簡化，讓消費者購買跨境商品和本地商品一樣方便。