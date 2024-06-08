七家藥廠趕做輸液 加班限制放寬

供應全台七成輸液的永豐化學工業股份有限公司暫停生產，導致國內產量將短缺至十月，為紓解輸液缺口，衛福部替七家輸液藥廠申請放寬工時規定，希望勞動部放寬加班限制等，避免廠商因加班規定被罰。勞動部表示，已同意七家協助生產的藥廠放寬加班限制，並可於例假日出勤，盼紓解輸液缺口，但特殊加班狀況適用到十月底為止。

衛福部五月向勞動部提出申請，有七家藥廠因協助輸液生產趕工，申請適用勞基法第卅二條第四項、第四十條「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定，放寬加班時數、例假日出勤限制。勞動部條平司長黃維琛表示，勞動部已經同意放寬，包括打開加班上限規定，且勞工可於例假日出勤。

黃維琛說，雇主應於加班開始後廿四小時內通知工會，如果沒有工會，就報請當地主管機關備查，事後也要補足勞工十二小時的適當休息時間；若例假日出勤，事業單位必須要求勞工上班後廿四小時內詳述理由、報給地方主管機關備查，也必須發給勞工加倍工資，並在七天內給予一天補休；已請衛福部、地方機關協助輔導落實後續規定。