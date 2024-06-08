橘世代／【快樂老太太 照顧者追夢篇】照顧者經驗談：找到幫助資源 更要愛自己

黃慧如經歷十年照顧，曾經有過撐不下去要了結生命的念頭，對於最後階段將先生送機構充滿罪惡感。但事後回首，她卻認為，這個決定使得先生生命最後一段時間得以圓滿。以下是她第一人稱口述，對女性照顧者的建議：

「如果女性不得已成為照顧者，一定要愛自己，還沒倒下去之前、悲劇沒有發生之前，找到幫助妳的資源。

當初我照顧先生多年後全身是病，根本推不動我先生，常常弄到兩個人都受傷，幫他換尿片，我總是淚流滿面。

後來居服員進來協助，第一次我使用喘息服務、出門去上課時很不安，很怕家裡出什麼事，回家推門看見先生和居服員有說有笑，心裡大石頭終於放下，原來真的不是非我不可。

後期連居服員都幫不上忙，我得去醫院好好看病治療，第一次把他送進機構，我去新北市的家庭照顧者關懷協會大哭，說我怎麼可以把我先生丟掉，我好罪惡。之後我每天去看他，他晚上睡得安穩，我也可以睡覺，我很謝謝那時的我做了這個決定。

因為愛他，你更要愛自己，無論是身為照顧者，或從照顧者身分畢業後。」

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女性解脫照顧束縛

Ａ女卅歲未婚、和父母同住，在爸媽相繼生病後，她換了工作、搬出家裡，想要擺脫「理所當然照顧者」的角色，換取和手足公平分攤照顧責任的空間；Ｂ女五十歲時提離婚，因為退休的公婆每天在家等待她侍奉煮三餐；Ｃ女在六十歲心甘情願為所愛成為照顧者，但她撐不下去，一度想要和先生一起走上絕路，還好後來撐過來了。不同世代的女性對於身為照顧者有不同的回應方式，過去卅年，有三成女性退出照顧現場，她們為何這樣選擇？照顧工作又被誰取代了？