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橘世代／【快樂老太太 照顧者追夢篇】照顧者「3不」原則 為老後鋪路

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
台灣這30年來，因為女性教育程度與經濟能力的提升，對於要不要成為照顧者這件事情，愈來愈有選擇權，這是正向的女性覺醒。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣這30年來，因為女性教育程度與經濟能力的提升，對於要不要成為照顧者這件事情，愈來愈有選擇權，這是正向的女性覺醒。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

「在照顧現場，『感情好』這件事情反而是風險；愈是感情好，愈難放手。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧看過許多配偶照顧者，因為依附關係強，致使需要其他專業進來協力照顧時，會有極深罪惡感。

她提醒，老年女性要活得快樂，必備條件是經濟獨立，這是女性照顧者的老年風險，許多人為了照顧辭掉工作，配偶去世時，損失的不僅是多年的薪資，還有勞保。以至於老後貧苦無依。

「不要成為獨力照顧者，不能過度犧牲，尤其不能辭掉工作。」陳景寧提醒女性必須為自己的老年著想，善用長照資源協力照顧工作。

她觀察，台灣這三十年來，因為女性的教育跟經濟能力提升，對於要不要成為照顧者這件事情，愈來愈有選擇權，這是正向的覺醒。但是光憑個人的覺醒並不足夠，陳景寧呼籲，有兩個結構性因素須被正視：

第一是弭平就業市場的男女薪資落差，如此一來，家人才不會理所當然認為，女人回家照顧比較划算。

第二是讓照顧不是個別家庭的責任。國家的長照政策應該承擔起大部分的照顧，讓照顧可以更專業、更有系統，降低國人對長照的懼怕，家人間才有餘裕發展愛，讓被照顧者的餘生在有愛的互動中度過。

數位版看這裡

女性解脫照顧束縛

Ａ女卅歲未婚、和父母同住，在爸媽相繼生病後，她換了工作、搬出家裡，想要擺脫「理所當然照顧者」的角色，換取和手足公平分攤照顧責任的空間；Ｂ女五十歲時提離婚，因為退休的公婆每天在家等待她侍奉煮三餐；Ｃ女在六十歲心甘情願為所愛成為照顧者，但她撐不下去，一度想要和先生一起走上絕路，還好後來撐過來了。不同世代的女性對於身為照顧者有不同的回應方式，過去卅年，有三成女性退出照顧現場，她們為何這樣選擇？照顧工作又被誰取代了？

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