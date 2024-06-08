橘世代／【快樂老太太 照顧者追夢篇】陳景寧：生命後期 會為自己選機構

如何成為快樂老太太？家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，她會工作到很老，因為她能夠從工作中得到自信與快樂；其次，她會樂於嘗試陌生的事、交新的朋友；還有，她會為自己生命最後階段選擇機構。

陳景寧說明，人生下半場有兩個重要的換屋，第一次是子女離巢後，必須換到大小適中、有電梯、有無障礙空間的屋子，在面臨無法避免的老化或生病時，仍能自主生活，降低依賴。

第二次換屋，就是為自己選機構。只要盡可能維持健康，就可以延長住在社區的時間，但是總有一天，生命後期，會遇到需要人密集照顧的階段。

在大缺工的未來世界，一對一的照顧變得不可能，不僅子女作為照顧者不可能，連居服員都人力匱乏，「做好心理準備，為自己選機構，是我們這一代人可能都要提早預備的事情。」

家總服務老老照顧個案時很多類似的故事，主要照顧者是媽媽，次要照顧者是子女，十年的照顧歷程到最後階段、媽媽身心狀況也不好時，子女多半會討論：「要不要送爸爸到機構？」這時媽媽總是抗拒。媽媽的抗拒除了捨不得，有很大是不安全感，她想：「你們現在把我先生送去機構，以後我呢？」

老後的照顧是有時間軸的，會隨著老化程度而有不同的需求。陳景寧說，「我會入住機構，我自己選機構」這件事或許難以和年邁的父母溝通，但至少可以從五年級左右這一代中年子女開始有意識，安排好自己的居住環境，自己的機構自己選，別讓拉扯的心情蔓延到下一代。

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女性解脫照顧束縛

Ａ女卅歲未婚、和父母同住，在爸媽相繼生病後，她換了工作、搬出家裡，想要擺脫「理所當然照顧者」的角色，換取和手足公平分攤照顧責任的空間；Ｂ女五十歲時提離婚，因為退休的公婆每天在家等待她侍奉煮三餐；Ｃ女在六十歲心甘情願為所愛成為照顧者，但她撐不下去，一度想要和先生一起走上絕路，還好後來撐過來了。不同世代的女性對於身為照顧者有不同的回應方式，過去卅年，有三成女性退出照顧現場，她們為何這樣選擇？照顧工作又被誰取代了？