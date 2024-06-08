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teamLab共創！未來園 預售優惠倒數

聯合報／ 本報訊

二○二二年「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在台創下卅萬人口碑佳績，teamLab如今與台灣主辦方聯合數位文創再度合作，引進現正於沖繩展出的作品，以「共創」為概念，打造全新展覽，沉浸式互動的形式，讓體驗者成為展覽的創作元素之一。展覽預售優惠進入最終倒數，六月十四日於國立科教館盛大開展。

本次共展出十件作品，透過空間設計，打造大場域沉浸感，色彩繽紛、絢麗景致，讓體驗者徜徉蔚藍海洋、恣意於空中翱翔，甚至化身太陽光能，以溜滑梯形式培育水果園，每次造訪都有嶄新收穫，在「彩繪工廠」可將自己描繪的圖案印製成徽章留念。

凡於udn售票網購買「teamLab共創！未來園 台北」預售票，還能參加在東京麻布台Hills新開幕「teamLab 無界」門票抽獎。預售單人票三九○元、雙人套票七五○元、三人套票一一二○元，優惠僅到六月十三日，更多資訊可上官網、官方ＦＢ、ＩＧ。

沖繩 溜滑梯 遊樂園

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