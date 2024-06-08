聽新聞
test
0:00 / 0:00

故宮揭密 看清代人如何過端午

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮展出乾隆珍藏的「銅胎畫琺瑯花草五毒盒」，粉藍蓋面上繪有蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛五毒圖案，呼應端午驅五毒的習俗。圖／故宮提供
故宮展出乾隆珍藏的「銅胎畫琺瑯花草五毒盒」，粉藍蓋面上繪有蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛五毒圖案，呼應端午驅五毒的習俗。圖／故宮提供

端午節即將到來，故宮本月開展的「院藏清代歷史文書珍品—端陽時節」，展出故宮典藏的「台灣府志」中，是關於民間互贈粽子與划龍舟等端午習俗的最早記載，該展也展出多種清宮文獻與器物，揭密端午節和屈原的傳說起源，以及清宮君臣間如何互贈端午節禮物。

端午節相傳是為了紀念詩人屈原，但根據考證，最早將屈原和端午聯繫起來的是南朝文人吳均的志怪小說「續齊諧記」，但此時屈原已去世近八百年，推斷是後人的穿鑿附會。故宮展出「清乾隆年間文淵閣四庫全書本」中的「續齊諧記」，讓民眾好好研究端午節的起源。

清代台灣人怎麼過端午節？根據台灣知府余文儀於乾隆廿七年主修的「台灣府志」記述，五月五日當天，民眾於清晨燃稻梗一束、門楣間插上艾葉菖蒲，「彼此以西瓜、肉粽相饋遺」。換句話說，學生會贈送老師端午禮金，親朋好友也互贈肉粽與西瓜。

「端陽時節」還展出江蘇巡撫何天培寫給雍正的奏摺「奏謝恩賜五色絨符香袋等物」，奏摺中洋洋灑灑羅列雍正的端午大禮，各地也必須向皇帝進貢具地方特色的應景禮品，御製的官瓷也必須在端午節前送到皇宮。

端午節有「避五毒」與「驅五毒」的習俗，「端陽時節」展出一款乾隆珍藏的「銅胎畫琺瑯花草五毒盒」，粉藍色的蓋面上，繪的卻是蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛等「五毒」圖案，呼應端午驅五毒的習俗。

故宮 端午節 西瓜

延伸閱讀

萬里幼兒園慶端午 小小生活家包肉粽做艾塔

端午掛避邪香草 汐止大同里免費送700束

為什麼端午原稱為「端五」？除詩人屈原同時也紀念孝女曹娥

竹縣百戶受助弱勢家庭 新竹物流捐助端午物資宅配到家

相關新聞

台鐵載客量超越疫情前 工會促漲價

根據台鐵公司統計，今年一至五月營收已達一三二點二五億元，較去年同期成長百分之四點九，客運人數超越疫情前水準。台鐵勞工董事...

輸液專案進口、增產 成本3億元

市占率逾七成的輸液大廠「永豐化學」，因數據造假等重大違規遭勒令關廠，引發國內輸液大斷貨。為了救急，衛福部同步啟動國外專案...

端午連假第一天 國5車潮估平日5倍

端午三天連假今展開，昨天傍晚陸續出現返鄉人潮，高速公路局預估，國道五號南向南港系統至頭城，今清晨五時起就會出現車潮，車流...

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

6月7日大樂透頭獎金額1億元，由一人獨得。由新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號盈多多彩券行開出，這家頭獎彩券行，就在台北榮民...

兒少條例黨團協商2.5小時！「黃子佼條款」加重刑期有譜 將建立這資料庫

藝人黃子佼遭爆出是非法性影像論壇「創意私房」高級會員，引發眾怒。衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，日前在立法院完成初審，...

開唱至少要等1個月…張學友染RSV取消演唱會 醫師曝2大族群易感染

「歌神」張學友原定今晚在台北小巨蛋舉辦第4場「60+」世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。