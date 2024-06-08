故宮揭密 看清代人如何過端午

端午節即將到來，故宮本月開展的「院藏清代歷史文書珍品—端陽時節」，展出故宮典藏的「台灣府志」中，是關於民間互贈粽子與划龍舟等端午習俗的最早記載，該展也展出多種清宮文獻與器物，揭密端午節和屈原的傳說起源，以及清宮君臣間如何互贈端午節禮物。

端午節相傳是為了紀念詩人屈原，但根據考證，最早將屈原和端午聯繫起來的是南朝文人吳均的志怪小說「續齊諧記」，但此時屈原已去世近八百年，推斷是後人的穿鑿附會。故宮展出「清乾隆年間文淵閣四庫全書本」中的「續齊諧記」，讓民眾好好研究端午節的起源。

清代台灣人怎麼過端午節？根據台灣知府余文儀於乾隆廿七年主修的「台灣府志」記述，五月五日當天，民眾於清晨燃稻梗一束、門楣間插上艾葉菖蒲，「彼此以西瓜、肉粽相饋遺」。換句話說，學生會贈送老師端午禮金，親朋好友也互贈肉粽與西瓜。

「端陽時節」還展出江蘇巡撫何天培寫給雍正的奏摺「奏謝恩賜五色絨符香袋等物」，奏摺中洋洋灑灑羅列雍正的端午大禮，各地也必須向皇帝進貢具地方特色的應景禮品，御製的官瓷也必須在端午節前送到皇宮。

端午節有「避五毒」與「驅五毒」的習俗，「端陽時節」展出一款乾隆珍藏的「銅胎畫琺瑯花草五毒盒」，粉藍色的蓋面上，繪的卻是蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛等「五毒」圖案，呼應端午驅五毒的習俗。