聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／新手種薑不難 免怕農藥殘留
食安事件頻傳，讓許多外食族食不心安；自己洗手作羹湯，不時傳來蔬果農藥殘留消息，令人苦惱。一次買了幾塊薑，用不完，放到發芽了，索性把它掰成一截一截埋到土裡，開啟了我的種薑初體驗。
對於非專業農民而言，薑算是容易入手的作物，病蟲害少，只要避免連作，平時澆水、除草，偶爾施些肥料，不需要太多時間照顧，很適合現代人忙碌的生活步調。看著薑葉漸漸長大，綠綠蔥蔥，也為生活多增添了一抹綠意。
薑的生長期較長，至少種半年以上收成的是嫩薑，需要時挖一株起來慢慢用，可以分批採收到年底。等到冬末初春薑葉變黃、枯萎了，再把剩下的薑全部挖出來，得到的是老薑，留下一部分當種薑，埋到土裡又是一個生長循環。
把附著在老薑上土塊剝開，每塊薑像肥短厚實的手指般牽拉著連成一片，著實令人欣喜。收成的老薑如果一時半刻用不完，可以洗淨、曬乾後，放到乾淨袋子裡冷凍保存。需要時，只要提前3、5分鐘拿出來退冰到可以切的程度，切好趕快放回冷凍庫，就可以長時間保存，度過上半年等待薑生長的空窗期。
這樣藉著種植法和冷凍法，3年來，家裡隨時都有自己種植的生薑可以使用，安全無毒又健康，還可以分送左鄰右舍，真是一舉數得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言