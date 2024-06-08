健康你我他／新手種薑不難 免怕農藥殘留

食安事件頻傳，讓許多外食族食不心安；自己洗手作羹湯，不時傳來蔬果農藥殘留消息，令人苦惱。一次買了幾塊薑，用不完，放到發芽了，索性把它掰成一截一截埋到土裡，開啟了我的種薑初體驗。

對於非專業農民而言，薑算是容易入手的作物，病蟲害少，只要避免連作，平時澆水、除草，偶爾施些肥料，不需要太多時間照顧，很適合現代人忙碌的生活步調。看著薑葉漸漸長大，綠綠蔥蔥，也為生活多增添了一抹綠意。

薑的生長期較長，至少種半年以上收成的是嫩薑，需要時挖一株起來慢慢用，可以分批採收到年底。等到冬末初春薑葉變黃、枯萎了，再把剩下的薑全部挖出來，得到的是老薑，留下一部分當種薑，埋到土裡又是一個生長循環。

把附著在老薑上土塊剝開，每塊薑像肥短厚實的手指般牽拉著連成一片，著實令人欣喜。收成的老薑如果一時半刻用不完，可以洗淨、曬乾後，放到乾淨袋子裡冷凍保存。需要時，只要提前3、5分鐘拿出來退冰到可以切的程度，切好趕快放回冷凍庫，就可以長時間保存，度過上半年等待薑生長的空窗期。

這樣藉著種植法和冷凍法，3年來，家裡隨時都有自己種植的生薑可以使用，安全無毒又健康，還可以分送左鄰右舍，真是一舉數得。