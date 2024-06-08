院長講堂／彰化秀傳院長馬旭 善用科技網絡 邁向醫學中心

彰化秀傳醫院院長馬旭學經歷與醫學成就傲人，外型溫文儒雅，高中時曾被積極遊說念文組，但他自認不善與人交往而轉念理科，從醫則是源於「想助人」理念，堅信「人生而平等」，要將心比心，讓大家有安心的就醫環境。

助燒傷病患 獲醫療貢獻獎

66歲馬旭在擔任台北榮總副院長、台灣整形外科醫學會理事長期間，台灣發生高雄氣爆與八仙塵爆重大事件，當時人力吃緊、器材不足，他成功整合資源協助燒傷病患治療，將傷害降到最低，連英、美醫界人士都來觀摩，2022年榮獲醫師公會全聯會頒發「台灣醫療貢獻獎」。如今他將協助創建50年的秀傳醫院，提升為醫學中心的水準。

去年從台北榮總副院長一職屆齡退休的馬旭，原本打算好好休息，每周只看兩天診，卻因秀傳醫療體系總裁黃明和禮賢下士，邀請他接下秀傳醫院院長職務。

馬旭說，看著秀傳醫療團隊一步一腳印在各地成立醫院，今年第9家高雄秀傳醫院將在第三季開始營運，讓秀傳服務社會、濟世救人的精神能在各地落地生根，照顧國人的健康福祉，令他深感佩服，也自覺責任重大。

整形外科權威 從醫想助人

彰化秀傳醫院院長馬旭。記者劉明岩／攝影

選擇當醫師這條路，馬旭的想法很簡單，起於「人生而平等」初衷，能將心比心，讓大家有安心的就醫環境。現在醫美當紅，其實馬旭是台灣先驅，整形外科權威，自豪技術不錯，曾擔任北榮外科主任、整形外科主任，出任台灣整形外科醫學會理事長、台灣燒傷暨傷口照護學會理事長。他說，整形外科涵括全身，都可以開刀，非常廣泛。

馬旭的生活很簡單，每周有兩天去爬山、健走，每天走上一萬步，飲食沒有忌口，平時愛看書，比較特別的是愛聽演講，可以讓他接觸到不同領域的知識。來到彰化後，他積極融入當地生活，常健走到八卦山，閒暇時走入巷弄，吃碗蚵仔麵線、筒仔米糕及肉圓，體會彰化的風土民情。

與北榮合作 設遠距照護制

今年二月底，馬旭南下接任彰化秀傳院長，是由北榮院長陳威明等高層陪同、相挺，凸顯秀傳與北榮的合作關係。他透露，秀傳將與北榮合作建立遠距共同照護體制，甚至擴大到其他醫療院所，提供中部病患更好的服務。

秀傳醫院的病患留置率達9成，除信任醫院外，特有的人情味也是重要原因。馬旭說，秀傳在醫療技術、知識及儀器設備上的持續精進，已建立了良好基礎，面對疫情後，整個社會及醫療環境的變遷，必須更注重有效的溝通及團隊的合作，爭取鄉親們更多的支持與認同。

目前秀傳醫院是區域醫院，馬旭接任秀傳醫院院長時描繪的願景，希望醫院未來再引進更多醫護人才，朝升格為醫學中心的目標邁進。不過，升格為醫學中心不是一蹴可幾，要經過嚴格的評鑑，他說，秀傳只要達到醫學中心品質與水準，評鑑自然會過，「要先做最好的準備，當機會來了，才能把握」。

馬旭說，秀傳第一個50年的發展，是所有秀傳人汗水和愛心的累積，病患及家屬對秀傳的托付和信任共同創造出來的。下一個50年，期盼秀傳的起步，能延續黃士維總院長台灣21世紀秀傳照護模式，以急重難症為核心，持續推動社區及居家服務，善用科技建構智慧連動的網絡，進而達成健康促進及預防勝於治療的目標，給中部民眾完整、用心的健康及醫療照護體系。

馬旭平時熱愛爬山、健行。圖／馬旭提供