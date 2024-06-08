愛肝達人站／「姊夫，我懷孕了！」到底怎麼回事？

當著姊姊的面前，小姨子高喊：「姊夫，我懷孕了！」

姊姊臉色鐵青，正要跟姊夫理論，小姨子不疾不徐地說：「姊夫，別再吸菸了好不好！」

原來，誤會大了。吸菸有害健康，路人皆知，對肚子內的嬰兒有多大毒害也許不清楚，但汙染的空氣對人體不好，路人皆知。

令人誤會的事情，不僅在日常生活中常常發生，在疾病的診斷上也頗為常見。

不久之前，有一個病友因發燒腹痛到急診，超音波檢查發現肝臟內部有一個八公分大的黑影，黑影中間看起來爛爛的，應該是肝膿瘍。於是由放射科醫師做了肝穿刺放了引流管，由引流管流出濃濃的黃褐色東西，應該是肝化膿沒錯，醫師安排入院治療，同時給予抗生素治療。

入院後發現引流管流出的液體一直減少，而且肝臟的黑影不但沒有變小，反而愈來愈大，醫師覺得奇怪，於是將引流液拿去做病理化驗，才知道原來裡面有壞死的肝癌細胞。醫師再仔細判斷，發現不是肝膿瘍，而是肝癌長得太快裡面壞死了，看起來像肝膿瘍一樣。

這個案例告訴我們，即使再老道再有經驗的醫師，也會誤判、診斷錯誤，尤其在疾病初期。

古語說：「一將功成萬骨枯！」要變成一個大將軍，也是從很多錯誤中學習而學到經驗。因此，很多會開刀的名醫也是在初期手術技術不成熟時有失敗案例，或內科醫師在年輕時看診也難免會有誤診情形。隨著年齡、案例的增加，診斷技術也會愈來愈好，愈來愈正確。

因此，面對事情第一時間要謀定而後動，不可衝動，而面對病人病情更要謙虛為懷，站在病人的角度，把他當成家人，將心比心，多方思考，如此不僅是病人之福，自己的醫術也會愈來愈精湛。

另一方面，病人平常也要多吸收醫療知識，了解醫師不是萬能的，了解醫師的專長能耐。貨比三家不吃虧，請教別的醫師是一個方法，但如果平常與醫師做好醫病關係，與醫師做好朋友，看診之餘，也多關心醫師，醫師也是人，如此由單純的醫病關係變成好友，自然醫師會多花時間了解病情做正確的診斷。

總之，在目前醫療環境制度之下，如何用高度的智慧讓醫病雙贏，不僅是醫師的功課，也是病人的功課，阿門。