迎端午連假人潮 民航局視情況啟動疏運ABC計畫

明天就是端午連假，交通部民用航空局長何淑萍今前往松山機場與台南機場瞭解疏運狀況。她表示，除啟動加班機，也協調航港局與軍方準備船舶與軍機，將視情況啟動疏運ABC計畫，也請民眾留意氣象資訊，做好行程規劃。

民航局表示，今年端午節有3天連假，經協調航空公司增班，今天起至11日，國內線預計提供1300架次、11萬2355個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供1118架次、10萬5225個座位。

根據氣象署天氣預報，端午連假期間，馬祖丶金門及部分小離島地區天氣較不穩定，航班較易因天候影響異動。何淑萍表示，今天各機場疏運狀況依計劃執行，已要求相關航空站於官網公布航班資訊供民眾查詢，希望旅客隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃。

民航局表示，從明天開始端午連假，已經請航空公司在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也會視情況啟動疏運ABC計畫，利用船舶與軍機疏運。