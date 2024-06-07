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暫置垃圾2036年才能去化 環境部：調度各縣市焚化廠處理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，環境部表示，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。圖／聯合報系資料照片
台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，環境部表示，暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。圖／聯合報系資料照片

本報今報導台灣垃圾問題未解，許多縣市深陷「垃圾山危機」，一般廢棄物暫存量已從2018年的21萬公噸增至去年的84萬公噸，全台暫置垃圾預估要2036年才能全數去化。對此，環境部今表示，因應2017年至2031年焚化廠整改期間，環境部調度各縣市焚化廠互相協助處理垃圾外，其餘均以衛生掩埋方式妥善處理，民眾可放心。

環境部表示，早期我國垃圾以掩埋為主，90年代24座焚化廠陸續興建完成後肩負垃圾處理及熱能回收（發電）重任，但近年多數焚化廠已陸續屆20年服役期，因此環境部2017年開始補助經費協助地方辦理焚化廠整改更新，提昇污染防制及發電效率。雖然整改期間焚化量能會暫時縮減，但全台營運中107座掩埋場仍可分擔垃圾處理重任，公有掩埋場均設有不透水布及汙水收集設施等污染防治措施，可妥善處理垃圾，因此並非外界所稱垃圾山。

環境部表示，自2017年起中央已投入13億元經費，補助地方進行掩埋場整理整頓，但焚化廠整改期將陸續分批進行到民國2031年，因此這段期間掩埋場分擔垃圾處理，環境部未來仍持續補助地方政府進行掩埋場整理整頓相關工作，至2028年中央預計再投入12億元，協助地方將暫置垃圾做好覆土掩埋、打包並持續督導地方加強環境衛生及防災管理。

環境部強調，焚化廠整改期，陸續有5座新廠增設，預估到2027年國內將有29座焚化廠運轉，達到每年700萬噸總處理量能，屆時全台每日產出垃圾可全數焚化處理，焚化餘裕量也可透過掩埋場活化方式，將已掩埋之垃圾，轉廢為能。

環境部最後強調，中央投入經費協助地方妥善解決垃圾處理問題，但是地方政府需加強宣導民眾，落實資源回收及源頭減量，減少垃圾產生量，才是根本解決之道，也呼籲民眾減少一次性用品、多使用循環杯，減少垃圾產生。

廢棄物 環境部 資源回收

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